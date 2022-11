Podrían apelar la absolución de Milani ante los tribunales internacionales

El riojano Agapito Ledo está desaparecido desde el 17 de junio de 1976.

Milani fue absuelto en diciembre de 2019 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán y el fallo fue confirmada en diciembre de 2021.

aseguró este martes que, la familia del soldadopara reclamar contra el Estado argentino por la absolución del exjefe del Ejército César Milani., hermana del conscripto riojano, sostuvo en declaraciones radiales que "en estos días se cumplen 3 años desde que terminó el juicio en Tucumán", y al repasar el caso señaló que "hubo dos imputados,"A Sanguinetti se lo condenó a 14 años de prisión, nosotros habíamos pedido prisión perpetua, y para Milani se habían pedido seis años de prisión, pero lo absolvieron", manifestó Graciela Ledo en diálogo con la emisora local Rioja Virtual.Y sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adelantó que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisa la absolución de Milani se presentarán "ante los tribunales internacionales"."Tras la absolución a Milani, hemos elevado un reclamo judicial ante la Corte Suprema, donde está ahora la causa. Estamos esperando que la Corte resuelva esto. Y si eso no pasa iremos a los tribunales internacionales", anunció.Asimismo, Graciela Ledo recordó que Milani también fue absuelto por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Alfredo Ramón, aunque en este caso "esa causa todavía se encuentra en Casación y sin resolución", observó.Y agregó: "En estas dos causas hemos estado bastante solas durante todo el proceso. Tuvimos el acompañamiento de AMP (Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja) y del secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, y hasta ahí nomás".Milani fue absuelto en diciembre de 2019 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, compuesto por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Enrique Lilljedahl.La absolución fue confirmada en diciembre de 2021 por la sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.En el fallo de Casación, de 135 carillas, los jueces sostuvieron que en las actuaciones "se advierte que no se ha logrado demostrar que éste (Milani) hubiera sido quien confeccionó el acta de deserción del conscripto Alberto Agapito Ledo, ni que de haberlo hecho, hubiera tenido conocimiento de que aquél había sido secuestrado del campamento".