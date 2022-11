Argentina, un destino reconocido por la comunidad LGBTIQ+ internacional

"La Argentina es líder en el segmento por el gran trabajo que hace el sector privado", dijo Lammens. Foto: 123RF.

Turismo receptivo

Entre las actividades de este mes destacan los LGBT Games de Buenos Aires, con la participación de miles de deportistas. Foto: Archivo.

LGBT Games

El, aseguró durante la, que se realizó este martes a la noche en el Salón Azul del Congreso, que "la Argentina representa un destino fabuloso", que "ha sido reconocido muchas veces por la comunidad como uno de los mejores del mundo".Ante un salón colmado, Lammens dijo que "hay que enorgullecernos como sociedad" de que la", al estar conformado por inmigrantes "con una educación pública que hizo que fuéramos una sociedad distinta, que no tiene que perder nunca sus valores".Luego destacó que el turismo "es una de las grandes apuestas que tiene este Gobierno" y que está claro que es la actividad que "está liderando la recuperación de la economía. Recordó que una de sus primeras actividades como ministro "fue recibir en la Fitur de Madrid el premio como uno de los destinos más amigables para la comunidad"."La Argentina es líder en el segmento por el gran trabajo que hace el sector privado, porque también encontró en el sector público, no en este gobierno, sino desde hace muchos años, un apoyo de desarrollar la industria, donde ver que había una oportunidad de negocios, porque además es una comunidad que gasta más, que viaja más", agregó, y en ese sentido rememoró que "hubo 500 mil turistas extranjeros de la comunidad que nos visitaron antes de la pandemia"."La nuestra es una sociedad de tolerancia, de respeto, de inclusión, que acepta la diversidad", remarcó, y describió que "la promoción de derechos a veces vino promovido por el estado, pero muchas veces fueron demandas de la sociedad que llegaron al congreso y al poder ejecutivo".Por otra parte, el funcionario nacional no dudó en asegurar que "el turismo receptivo va a representar para los próximos años para la Argentina una de las locomotoras de desarrollo"."Es un enorme placer estar participando de esta apertura del congreso, me siento muy orgulloso de que Argentina sea uno de los principales destinos para esta comunidad, que es algo para seguir trabajando, para seguir explotando como negocio, para seguir generando empleo dentro y fuera de la comunidad", finalizó.Por su parte, el, señaló que Gnetwork360 "se ha posicionado dentro de la industria del turismo" y que en la actualidad "el turismo LGBTIQ+ genera trabajo, oportunidades y desarrollo en cada lugar de la Argentina y como tal requiere un lugar preponderante dentro del turismo, tanto del sector público como del sector privado".Hani subrayó que "el crecimiento y la consolidación del segmento es innegable" pero reconoció que "hay aún muchos desafíos por delante" que depende de cada uno de los acores del sector "para seguir impulsando un turismo verdaderamente inclusivo cuya principal bandera sea la igualdad".En tanto, el, detalló que durante la conferencia se va a hablar "de comunicación inclusiva, de comunicación responsable, de innovar en la creación de las experiencias turísticas, de innovación de metaverso y turismo, vamos a incluir al ecosistema del emprendedor argentino, vamos a capacitar, a reencontrarnos".De Luca adelantó que "ya".Asimismo, dijo que durante las cuatro jornadas estarán "la mayoría de los destinos que participaron del Programa Federal en 2022, con el que recorrimos cada una de las provincias argentinas"."Además van a estar varias líneas aéreas, que es el camino de recuperar más conectividad para poder traer cada día más visitantes, y, en particular, más viajeros y viajeras LGBT, porque para las aerolíneas también las personas de nuestra comunidad somos importantes: viajamos mucho", resaltó, e hizo una mención especial para Delta Airlines "por su acompañamiento durante al evento durante 14 años".Durante su disertación, agradeció a los diferentes organismos nacionales y locales, así como a la, que será el destino invitado en la conferencia."Orgullo y agradecimiento fueron y son las dos palabras que elegimos cuando nos volvemos a encontrar en este mes de la diversidad que comienza hoy en nuestro país", añadió.Entre las actividades de este mes destacan los LGBT Games de Buenos Aires, con la, y la gran marcha del orgullo del próximo sábado, "que será la más grande desde su primera edición, donde esperamos un millón de personas para celebrar la diversidad", precisó De Luca.En la presentación disertaron también el secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa; el presidente del Consejo Federal del Turismo (CFT), Sebastián Giobellina; el director Nacional de Turismo de Uruguay, Roque Baudean; el presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino; y Marcelo Capdevila, presidente del Grupo GEA Latam (Agencias de Viajes).