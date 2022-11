Espectáculos

02-11-2022 08:58 - "Let Somebody Go"

En su quinta noche en River, Coldplay tuvo a Tini como invitada sorpresa

El grupo británico continuará esta noche con el tramo argentino de su gira "Music of the Spheres World Tour". La estrella pop local participó del tema "Let Somebody Go", uno de los pasajes más intimistas del espectáculo.