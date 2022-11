Sigue la disputa en Juntos por el Cambio: Bullrich vuelve a embestir a Rodríguez Larreta

Foto: Pablo Añeli.

La amenaza de Bullrich a Felipe Miguel

La amenaza de Patricia Bullrich a Felipe Miguel.

Patricia Bullrich a Felipe Miguel: “La próxima te rompo la cara”



Fue durante la presentación de “Para qué” de Mauricio Macri pic.twitter.com/jBWtjbOXpB — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) November 1, 2022

Carrió se suma a la carrera

"Aunque sea un 2%, quiero saber qué porcentaje de esta Nación quiere la decencia en serio, y cuánto de hipocresía hay" Eliso Carrió

Morales pide pista para la UCR

Gerardo Morales. Foto: Valera Edgardo

"El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño. Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos" Gerardo Morales

La disputa en Juntos por el Cambio (JxC) continuó agitándose con declaraciones cruzadas de sus referentes, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien embistió a Horacio Rodríguez Larreta y dijo que la gente quiere que sea Presidenta; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que amenazó con presentarse como candidata si esa alianza no arma "una lista honesta", y el jefe de la UCR, Gerardo Morales, que aconsejó a los macristas que "se relajen un poco" pues "están muy sensibles y muy tensos".Bullrich tuvo intervenciones intensas en los últimos días, como la del pasado 24 de octubre -que se conoció en las últimas horas- cuando en la presentación del libro de Mauricio Macri: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode", le espetó la exministra de Seguridad.Tras viralizarse la escena,"Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie, pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales", siguió Miguel, que consideró que. Añadió que "sé que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando".En tanto,volvió sobre el tema -que tuvo su origen cuando Miguel dijo que la dirigente, ante unas declaraciones que había hecho, era "funcional al kirchnerismo"- yLuego afirmó que va "a fondo" en su candidatura a Presidenta para las elecciones de 2023 y apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño por su "política de trueque" ante un posible apoyo al senador radical Martín Lousteau para alcalde la ciudad de Buenos Aires."Voy a fondo, me pongan la piedra que me pongan", aseguró Bullrich en el canal Neura Media de YouTube. Sobre la disputa con Rodríguez Larreta en la candidatura por la Presidencia manifestó: "A mí la rosca no me voltea, que (Rodríguez Larreta) mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'".Mientras, Carrió dijo queEn esa línea, dijo por Radio Mitre que "si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a diputada y senadora en dos años, y recuperar los votos que generosamente presté para que haya una unión en Juntos por el Cambio"."Aunque sea un 2%, quiero saber qué porcentaje de esta Nación quiere la decencia en serio, y cuánto de hipocresía hay", afirmó.Sobre la amenaza de Bullrich a Miguel, dijo: "A ese Felipe Miguel ni lo trato, ni lo conozco". Y recordó que Bullrich integró su partido antes de "abandonarla" para seguir a Mauricio Macri, pero aclaró que es "buena persona". También advirtió que "Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura".Dijo además que le da "vergüenza ajena" la situación de las peleas por las precandidaturas cuando la principal preocupación debería ser "la situación de las clases medias"."Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas, y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos, con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país devastado. Pero de todas maneras la unidad está garantizada", opinó.y agregó: "Yo lo respeto como expresidente, creo que nuestro gobierno no fue malo, lo reivindico. Pero es líder de uno de los partidos de Juntos por el Cambio", y recordó que esa fuerza tiene "otros liderazgos", igual que la UCR.Por su parte, Morales dijo "me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también (por la UCR) queremos hacerlo"."El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño. Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos", dijo por Radio Continental.La disputa se tensó porque la diputada nacional María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich dijeron que el candidato de JxC en la ciudad "debería ser alguien del PRO", mientras que los radicales impulsan a Lousteau.Morales sostuvo punzante que JxC"Hay dirigentes de JxC que no acuerdan con tener un sentido autocrítico. Hay que comprender la realidad para no volver a cometer los mismos errores que cuando gobernamos y defraudamos a la gente. No se puede encarar un nuevo proyecto de Gobierno negando el pasado y creyéndose infalible", sostuvo."Creen que somos los perfectos y que no cometimos errores. En verdad, somos una agrupación política de seres humanos con aciertos y fortalezas, pero también nos equivocamos", insistió.: "Sí hay que tomar decisiones con las empresas públicas, pero no creo que haya que privatizarlas", advirtió.También habló Rodríguez Larreta, pero prefirió referirse a las primarias PASO y dijo que "todo Juntos por el Cambio (JxC) está en contra" de eliminarlas.Además, expresó sus expectativas de que, a partir de la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil, la Argentina pueda "tener una relación de mutuo trabajo conjunto con el mandatario electo".