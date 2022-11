Rock, reggae, electrónica y más de 30 artistas, en el primer PrimaFesti en Mar del Plata

RonDamon, la banda marplatense formada en 2002.

Bandas de reggae como Rondamon, propuestas más funky como la de Palta and the Mood, artistas como Rusea y Chancha Vía Circuito y DJ´s que pisan fuerte en el circuito nacional como Lenni Funk serán parte de la grilla de la primera edición del PrimaFesti, que se desarrollará el sábado 12 y domingo 13 próximos en la ciudad de Mar del Plata.

Rusea, nacido en Quilmes pero marplatense por adopción. Tras dos cancelaciones por cuestiones climáticas, la cita será finalmente el segundo fin de semana de noviembre, con una programación renovada, que incluirá además espacios de arte, opciones gastronómicas y fogones, desde el mediodía hasta la noche.

El PrimaFesti se realizará en un ambiente bien marplatense, en la estancia ubicado en el Kilómetro 546,5 de la ruta 11, en la zona de Barranca de los Lobos, y esta primera edición contará principalmente con referentes de la escena local.

Los shows estarán repartidos en dos escenarios que tendrá actividad el sábado desde las 12 y hasta las 2 del día siguiente, con artistas y bandas como Chancha Via Circuito, Palta and the Mood, Rusea, Kanoa, Esas, La orilera de Saturno, Randalls, Clandestino, Reverdeser, Juan Robles, y Don Luciano and The Black Label, Randommates - Rodri Olmos - La Banda de Wally, Comadreh, Teesan, e invitados como Facu Passeri y Los Tambores del Insti, Tino y Los Probetas, Nikola, Mica Mujica y Lucio Cavalli.

El domingo, de 13 a 0, se presentarán Lenni Funk, Joaquin del Mundo, Grupo Ganjah, Rondamon, Doma, Panal, NLS, Ritmo Crocante, Lucho Spampinato, Jose Soubiron, Loly Toons, Miranda Sotelo, y Dani Ferreti.