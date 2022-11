Una lucha que cumple 30 años en las calles argentinas

Los reclamos principales de este 2022 son sanción de la Ley Integral Trans, la Ley Antidiscriminatoria y la consigna “Sí al Lenguaje Inclusivo” / Foto archivo Sebastián Granata

"En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política" Carlos Jáuregui

2 de julio de 1992: primera marcha

La Comunidad Homosexual Argentina en la primera marcha en 1992 en CABA / Foto archivo

28 de junio, disturbios de Stonewall en Nueva York (1969) / Foto Stonewall.In

Carlos Jáuregui (1957-1996) fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) / Foto archivo

Cronología de las marchas

1993

1995

1996

1997

2002

2008

2010

2011

2012-2013

2017, 2018 y 2019

2020

2021

¿Dónde está Tehuel?, marcha 2021 / Foto Cris Sille

2022

Leyes sancionadas, derechos conquistados

"Seguiremos luchando por alcanzar una vida más digna, porque sin libertad sexual no existe libertad política"

Carlos Jáuregui

La marcha de este 2022 es la número 31 en nuestro país desde aquella primera en el año 1992. Hace 30 años que continúa la lucha por la diversidad, la inclusión, el reconocimiento y el respeto de todas las identidades y orientaciones sexuales de las personas argentinas, con el objetivo de vivir de manera amorosa, diversa y libre.Estelosson la sanción de lay de lajunto con la consigna, quizás en referencia a la prohibición de este último en el ámbito educativo por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña.Las nuevas generaciones vienen con otras lógicas. Vienen a patear el tablero y manifestar sus deseos de manera abierta. El clóset del que 'hay que salir' ya no existe de la misma manera que en el pasado. Las primeras generaciones levantaron la voz, las que siguieron allanaron el terreno y ganaron derechos, y las más jóvenes vienen a gozar del legado y continuar la lucha con el puño en alto y el glitter más brillante que nunca.250 personas en el microcentro porteño., perder sus trabajos y revelar sus identidades. Sin embargo, con orgullo y convicción marcharon por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna: “libertad, igualdad y diversidad”, para levantar las voces que históricamente habían sido sofocadas, violentadas, silenciadas, censuradas e invisibilizadas.Si bien la convocatoria no fue numerosa, contó con el, Fernando Barrera, entre otres.Se eligió esa fecha -2 de julio- al ser el primer sábado tras el 28 de junio, en conmemoración de los, antecedente clave y ejemplo para el resto del continente. Luego en Estados Unidos, Castro -barrio de la ciudad californiana de San Francisco- con la figura de Harvey Milk , se transformaría en el epicentro de la comunidad LGBTIQ+ de ese país, hasta la actualidad., convirtiéndose en el evento anual más importante para la comunidad LGBTIQ+ en diferentes ciudad argentinas. Como consecuencia de estas manifestaciones se han visibilizado muchos reclamos, conquistado muchos derechos construyendo así una sociedad más inclusiva, amable y diversa. Se vibra en el aire el deseo de vivir la sexualidad e identidad de manera libre.laen representación de las personas lesbianas, gays y trans y marcharon junto al slogan, al ser un año de elecciones legislativas.: se realizó un, a cargo de la actriz Ana María Picchio y el actor Arturo Bonín. La marcha contó conpara iluminar el cielo, siendo la primera vez que se usaban como símbolo de la diversidad.: fue un año clave porque se realizaron las, siendo hasta el día de hoy la segunda más multitudinaria del país.: se mudó la marcha al: se reclamó por lasy se entregó un reconocimiento al periodista Osvaldo Bazán por su compromiso con la lucha.: participaron alrededor decon la consigna, en-presentes en 10 provincias-, que estaban detenidas en el congreso. Elacompañó la marcha con un camión que invitaba a “celebrar la diversidad”. Al igual que otros años hubo abucheos, esta vez contra el Vaticano, contra Mauricio Macri -jefe de gobierno de CABA en ese entonces-, contra la modelo Valeria Mazza -por sus dichos homofóbicos-, entre otras personalidades.: se celebró la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario , sancionada el 15 de julio de ese año durante el mandato del entonces presidente Néstor Kirchner.: el mayor reclamo fue el de la sanción de lay la marcha contó con aproximadamente: se exigió unasancionada en el año 2006.: continuaron consignas similares a los años anteriores como por ejemplo, contra la violencia institucional, contra el entonces presidente Mauricio Macri y “basta de crímenes de odio”.: en un año teñido por la, se imposibilitó la marcha cuerpo a cuerpo, realizándose de maneray con una gran presencia de mensajes en las redes sociales. Al mes siguiente, el 30 de diciembre se aprobó en el Senado la Ley de Acceso a la Interrupción del embarazo (IVE/ILE) , generando un clima de festejo, de emoción y de encuentro presencial en la calle de la marea verde que logró conquistar un derecho vital y una cuestión de salud pública y la decisión de los cuerpos gestantes.: tras el parate pandémico, las calles volvieron a llenarse de glitter y arcoiris, esta vez en reclamo de la aprobación de una. Según organizadores de la marcha porteña, fue la de. También se escuchó fuerte y se leyó en muchos carteles el pedido de justicia, en referencia al joven trans que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo de 2021. También se festejó la aprobación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, aprobada en junio de ese año.: este año los reclamos principales propuestos por la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo -CABA- son la sanción de la. Además,-sancionada a fines del pasado junio- que modificó la de 1990 con perspectiva de género y derechos humanos. Esta ley no refiere solo al VIH sino que incluye en la misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis. Este noviembre. Habrá shows en vivo, de los que participará la artista jujeña de trap,(2006)Ely eliminando así el delito de homosexualidad que regía todavía en el ámbito militar (2008)​(2010)La entoncesincluyó dentro de lasque posibilitaron la aceptación de oficiales travestis, transexuales y transgénero en las fuerzas de seguridad. Dictamen 1.181/11: respetar la identidad de género, tanto de agentes como de detenidos y de ciudadanos, acorde a la identidad auto percibida (2011)(2012)(2012)(2012)(2020) -Aborto Legal, Seguro y Gratuito-(2020)"Diana Sacayán-Lohana Berkins" (2021)-enmarcado en la Ley de Identidad de Género--modificación de la de 1990-Si bien se conquistaron muchos derechos y se sancionaron las leyes mencionadas, la lucha continúa, no solo por los reclamos actuales sino por una. Las marchas son fiesta, colores, música, lucha, gritos de justicia, visibilización por las personas que ya no están, por una reparación histórica para el colectivo travesti-trans, y para conseguir que en cada rincón de Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Entre Ríos hasta Mendoza, se implementen las leyes de manera correcta., no son excluyentes. Cada marcha, cada noviembre desde hace 30 años, porque el