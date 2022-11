El FDT porteño denuncia recortes en el presupuesto 2023 para barrios populares

El barrio Papa Francisco, Villa 20, contará con un 71% menos de fondos que en 2022

El recorte de la partida en números y por barrios

Hay mucho para decir sobre los barrios populares en el presupuesto 2023 de la Ciudad.



Por si algún distraído todavía cree que son una prioridad para Larreta.



Veamos algunos números en los que la Ciudad aplica la tijera. ✂️ 👇🏽🧵 — Maru Bielli (@Maru_Bielli) November 1, 2022

Parece que Larreta escuchó a quienes decían que las políticas de reurbanización eran erróneas. El presupuesto del IVC en 2023 tendrá la misma participación en el presupuesto total de la Ciudad que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos. pic.twitter.com/HpuQNfSC06 — Maru Bielli (@Maru_Bielli) November 1, 2022

La legisladora del Frente de Todos María Bielli denunció este martes una reducción del presupuesto porteño para el año próximo en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que están en proceso de reurbanización y en aquellos que aún no cuentan con una normativa para regularizar situación.Según el informe de la diputada, la partida de fondos destinada al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo a cargo de implementar las políticas habitacionales, en el 2023 "tendrá la misma participación en el presupuesto total que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos" de reurbanización."El programa Reintegración, Integración y Transformación de Villas está destinado a brindar una solución definitiva a la exclusión social urbana y es el más importante en términos presupuestarios dentro del IVC", señaló a través de Twitter,En ese sentido, advirtió que para el próximo año, el programa tendrá "un recorte del 2% en términos reales", lo que "impacta forma directa en los barrios que se encuentran en procesos de reurbanización como Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20, y en los más de 50 barrios populares que posee la Ciudad"."Durante el primer semestre del 2022 se ejecutó sólo 34% del presupuesto asignado. Para 2023 hay un recorte del 9% en obras", precisó.Y agregó que "este recorte también se manifiesta en relación a las prioridades en el gasto que asigna la Ciudad. Así, se observa que la participación de este programa dentro del total del presupuesto de la Ciudad es la segunda más baja del periodo, solo superada por el año de la pandemia de COVID-19".En un hilo de tuits, la legisladora informó sobre el dinero que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta proyectó para algunos de los barrios populares que están en proceso de reurbanización, como en el barrio Papa Francisco, Villa 20, que contará con "un 71% menos que 2022" de fondos.En tanto, señaló que en "el Playón de Chacarita cayó más del 25% entre 2017 y 2023 y en Rodrigo Bueno (en la Costanera Sur) se ejecutó sólo un 17% en 2022".Por otra parte, detalló una reducción de las partidas también para los barrios que aún no cuentan con una ley que contemple la reurbanización, entre ellos, el barrio Padre Ricciardelli del Bajo Flores donde "tiene una ejecución de sólo el 19% en el primer semestre del año y un recorte del 40% para el año entrante"."Para la Villa 15 (Ciudad Oculta) el recorte es de un 50% y en Villa 21-24, que está dentro de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo, hay $512.789.275, un 50% menos con respecto al 2022", agregó.