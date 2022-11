"Se necesita una política interministerial y una Justicia con perspectiva de género" ante los femicidios

Ayelén aseguró que los femicidios se combaten con "política interministerial" y una "justicia con perspectiva de género" / Foto: Camila Godoy

"Acepté el cargo con la garantía de tener un presupuesto adecuado"

Es profesora en Ciencias Políticas, fue concejala, tuvo cargo en Secretaria de la Juventud, fue candidata a diputada nacional y secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina , se mostró "impactada" por los números deque se registran en el país y sostuvo que esaEn un, la funcionaria además confirmó la continuidad del programa estatal Acompañar de asistencia económica a personas en situación de violencia de género, reforzado con políticas públicas federales que garanticen el empleo y la autonomía de quienes atraviesan esa situación."Acepté el cargo con la garantía de tener un presupuesto adecuado y la confirmación de la continuidad del Acompañar", dijo la ministra. Mazzina asumió hace menos de un mes., luego de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, primera en ocupar el cargo en Argentina.Para el fin de la gestión de Gómez Alcorta, las estadísticas oficiales indicaron que el programa, cuando lo oficializó el presidente Alberto Fernández.La ayuda económica es por seis meses, no requiere de denuncia judicial, es compatible con otras asistencias estatales y para ponerlo en marcha es necesaria la firma de convenios de Nación con provincias y municipios.Precisamente "el compromiso" de los gobiernos provinciales y comunales, y "la gestión territorial de las políticas nacionales" fue una definición de la ministra al hablar de los altos índices de femicidios que hay en Argentina.Télam relevó que los femicidios cometidos en el último mes en el país se incrementaron casi un 50% respecto de septiembre , de acuerdo a las distintas organizaciones civiles que confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género., lo cual refleja un promedio de un asesinato cada 29 horas."Los números de femicidios me impactan, me atraviesan, y hay que pensarlos desde las políticas públicas. No lo va a resolver sólo este Ministerio, se necesita de una política interministerial y de una Justicia que piense con perspectiva de género", señaló la funcionaria.Reconoció que los 6 meses de ayuda que ofrece el Acompañar "no alcanzan para cambiar la vida de las personas, por eso estoy hablando con otros ministerios para actuar en el después, con capacitación que permita la empleabilidad y la autonomía" de quienes atraviesan situaciones de violencia.También consideró que es necesario visibilizar algunas experiencias provinciales que hay en este sentido "por que es necesario pensar y ejecutar las políticas con las experiencias territoriales".En ese sentido señaló que hay queAnticipó que su intención es viajar a todas las provincias y que a su gabinete "se incorporará personal de distintos lugares del país" siguiendo con la lógica federal que quiere darle a su gestión.Sobre el presupuesto para el Ministerio aseguró que "es el adecuado, sino no estaría acá".El presupuesto 2023, que está en debate en el Senado , luego de pasar por la Cámara Baja, es de $54.683 millones para la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.El del 2022 fue de $17.583 millones "que contra el inicial previsto para el 2023 ($54.683 millones) multiplica por 3 el del año pasado", explicó una fuente ministerial.Sobre el anteproyecto de Ley de Cuidados que propicia un, y que, crea nuevas por adopción y modifica otras, Mazzina contó que está "dialogando con legisladoras para avanzar con el tratamiento"., comentó.Se trata de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que comienza la semana próxima en Buenos Aires, de la que participarán autoridades de países de la región y organizaciones sociales, y el eje del encuentro serán los cuidados.Ayelén Mazzina (33) es profesora en Ciencias Políticas, ocupó un"Ser ministra es un desafío personal para mi y para visibilizar a un colectivo (LGBTIQ+) que debe ocupar lugares", resaltó la funcionaria, que es lesbiana.Contó que "evita" y que "no le preocupan" algunas publicaciones periodísticas o en redes sociales relacionadas con su vida privada o su militancia.Ella trajo al encuentro periodístico la situación que se dio hace unos días, cuando se hizo público un video de ella del año 2018, donde se manifestaba en contra del aborto legal., definió. Por eso consideró "insólitas" las versiones de cierre del Ministerio.