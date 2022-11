Estudian instalar una "media sombra" en la atmósfera para enfriar la Tierra

La geoingeniería aparece como una herramienta que permitiría "bajar rápidamente la temperatura de la Tierra".

La doctora en Ciencias de la Atmósfera y profesora en la UBA, Inés Camilloni disertó en las charlas TEDxRíodelaPlata.//Foto gentileza prensa Ted

Cómo impactaría la geoingeniería en sudamérica

es una de las tecnologías más controversiales para enfrentar el cambio climático que se está evaluando en el mundo y en nuestro país investiga la, quien conversó con Télam en el marco de lasque se realizaron esta tarde."Ojalá no haga falta usarse", agregó sobre esa especie de filtro espacial, y afirmó que"Es como si uno envolviera al planeta en unaentre un 1 y un 2%. No vamos a hacer una sombra muy notoria,", explicó Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera y profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA).En diálogo con Télam, la investigadora del Conicet repasó los posibles riesgos y beneficios de modificar la radiación solar, los dilemas éticos de esta tecnología y señaló que,La manipulación del clima terrestre a gran escala se denominay aparece como una herramienta que, en caso de necesidad, permitiría "bajar rápidamente la temperatura de la Tierra", aseguró Camilloni, quienque tuvieron una multitudinaria edición en el estadio Movistar Arena.En un contexto catastrófico donde el mundo se encamina hacia unlaque causan cada vez más muertes y mitigar las sequías e inundaciones extremas, entre otros desastres climáticos.: "Cuando hay una erupción, se liberan cenizas que llegan hasta la estratósfera, alrededor de 20 kilómetros de altura. Desde ahí, reflejan más energía del Sol hacia el espacio y hacen bajar la temperatura", graficó Camilloni.La idea esincorporando en la estratósferacausado por losPara que las partículas químicas lleguen hasta esa capa de la atmósfera se necesitaráespecialmente diseñados para alcanzar losAunque parezca ciencia ficción, ", indicó la climatóloga y agregó quemantener esta "media sombra" porque dA pocos días de la(COP 27) que comenzaráCamilloni sostuvo que, aunque en las reuniones internacionales se habla cada vez más de estas tecnologías disruptivas, "no son la solución frente al cambio climático"."Sería un enorme fracaso de la humanidad tener que recurrir a esto porque sabiendo cuáles son las causas de un problema no hemos actuado,, afirmó la investigadora que participará de la COP 27 en un panel sobre ingeniería climática.Desde elCamilloni investiga junto con su equipo cuáles serían los impactos en Sudamérica y en la Cuenca del Plata si la geoingeniería solar se implementara.A través de modelos computacionales(50 millones de toneladas) deen laparadel presente.Eligieron el azufre porque es el elemento que se libera en las erupciones volcánicas y ya saben cómo responde la atmósfera gracias a la históricaFue en 1991 cuando este volcán inyectó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratósfera y enfrió la temperatura del planeta medio grado en los meses posteriores.Todavíay, en caso de hacerlo, se debería utilizar otra sustancia como el carbonato de calcio, ya que el azufre en la estratósfera dañaría la capa de ozono.Entre los resultados del estudio publicado este año en la prestigiosa revista científica Frontiers, Camilloni destacó que, bajarían los extremos de precipitación, pero en promedio la lluvia aumentaría en la parte alta de la Cuenca del Plata y disminuiría hacia abajo".Comoel río Paraná en Posadas y Corrientes tendría más caudal, al igual que el río Uruguay en Salto Grande, por lo que sería necesario evaluar cómo afectaría a las represas hidroeléctricas de la región."Uno podría pensar que más agua disponible podría ser beneficioso, pero los caudales máximos tenderían a ser más máximos y ahí la cuestión es si las represas están dimensionadas para caudales más altos", advirtió la investigadora.Consultada sobre, la científica aseguró:"La ética de la geoingeniería tiene que ver con contrastar cuáles son los riesgos que nos está imponiendo el cambio climático versus los riesgos de pensar en esta estrategia como una solución temporal mientras actuamos sobre las causas de fondo", precisó Camilloni, quien fue incorporada recientemente a la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la Unesco.Y agregó: "Para Camilloni no se trata de estar a favor o en contra de la, sino deTambién, apuntó que en países en desarrollo como el nuestro hay que "despertar el tema" porque esta técnica produciría efectos desiguales en las diferentes regiones y generaría un "clima nuevo" con países ganadores y perdedores.En este sentido, la investigadora remarcó que antes de implementar estas nuevas tecnologías es necesario un acuerdo global y subrayó que "si Argentina en alguna instancia tiene que decidir, que sea una decisión informada por la ciencia local".Y concluyó: "Ojalá que esto no haga falta usarse y se puedan afrontar las causas reales del cambio climático".