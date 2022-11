En los primeros diez meses del año, el agro liquidó por US$ 35.034 millones

Este incentivo tuvo como resultado la comercialización por parte de los productores de 13,7 millones de toneladas de soja.

La liquidación de divisas por parte del sector exportador de granos y subproductos alcanzó en los primeros diez meses del año el récord histórico de US$ 35.034 millones, y superó en US$ 2.200 millones el total ingresado en todo 2021, informó hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca."Nuestra agroindustria es protagonista de una Argentina que avanza cada vez más. Logramos un récord histórico de ingreso de divisas por exportaciones del agro, que representa más oportunidades de crecimiento y desarrollo para las argentinas y argentinos", agregó Agricultura en su cuenta oficial de Twitter.Si se compara con el acumulado de enero a octubre de este año respecto al mismo período de 2021, el incremento escala a US$ 6.948 millones, lo que significa un aumento interanual del 24,7%.Gran parte de este salto es explicado por el Programa de Incremento Exportador (PIE), impulsado por el Ministerio de Economía de manera extraordinaria, tuvo vigencia durante septiembre e implicó un cambio diferencial de $ 200 por dólar para el complejo sojero.Este incentivo tuvo como resultado la comercialización por parte de los productores de 13,7 millones de toneladas de soja y el ingreso de divisas por US$ 8.120.315.975, récord histórico en ambos casos.La entidad empresaria explicó que la liquidación de divisas "está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial".Por otro lado, la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó que en octubre último se liquidaron divisas por US$ 1.217.329.690, lo que significó una caída de 85% respecto a septiembre y una merma interanual del 49%.Esta esperable caída en el ingreso de dólares durante octubre se debió al "régimen especial vigente en septiembre pasado del Decreto 576/22, denominado dólar soja", explicaron desde Ciara-CEC.La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas."Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", concluyó la entidad.