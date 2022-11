Comenzaron a aplicar el tercer refuerzo de la vacuna anticovid en las provincias

Comenzó la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna anticovid en distintas provincias. //Foto Walter Diaz.

Tercer refuerzo de la vacuna contra COVID-19



Para quienes recibieron el segundo hace al menos 120 días



Tendrán prioridad: personas con condiciones de riesgo, las mayores de 50, personal estratégico y aquel con riesgo aumentado de exposición al virus

https://t.co/rG9HoIpjKk — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) November 1, 2022

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Santa Fe

Jujuy

Tierra del Fuego

Catamarca

Santiago del Estero

Chubut

Río Negro

comenzó a implementarse en las provincias, con diferentes estrategias para facilitar la inoculación libre yDe acuerdo a lo dispuesto el sábado por el Consejo Federal de Salud (Cofesa) el tercer refuerzo de la vacuna contra la Covid19 se aplicará ante "los beneficios que han demostrado las vacunas para evitar complicaciones, internaciones y muertes"."Contamos con las vacunas necesarias para avanzar con esta estrategia", afirmó lay, según un comunicado del Ministerio, precisó que el nuevo coronavirus "no ha mostrado una estacionalidad definida como otras enfermedades", dado que hubo aumento de casos incluso durante el verano, por lo cual es importante ofrecer la posibilidad de estar más protegidos a las poblaciones con más riesgo.En Buenos Aires, el Ministerio de Salud provincial anunció hoy que la aplicación del tercer refuerzo a, para el, tiene "carácter federal y libre", por lo que se puede recibir en cualquier vacunatorio de la provincia.La cartera sanitaria indicó en sus redes sociales que tener el "esquema de vacunación al día es fundamental", tras aclarar que el único requisito es que "deben haber pasado 4 meses de la aplicación del segundo refuerzo".El Ministerio de Salud bonaerense recordó que los vacunatorios habilitados pueden consultarse en https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19 y señaló que el 91% de los bonaerenses recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus, el 83% cuenta con dos aplicaciones y casi un 55% tiene el refuerzo.En Córdoba, la vacunación con el tercer refuerzo anticovid comenzó hoy a través de la red de vacunatorios de la Provincia y las farmacias habilitadas.El gobierno provincial aclaró que no es necesario contar con orden médica, pero sí se deberá presentar DNI y carné de vacunación, mientras aclararon que quienes no cuenten con dicho carné, podrán concurrir igual al vacunatorio más cercano, donde le brindarán uno nuevo."Esta estrategia, definida de manera conjunta entre todas las jurisdicciones del país y el gobierno nacional, nos recuerda que si bien la situación epidemiológica en relación con la Covid-19 hoy es más favorable que meses atrás, el virus sigue circulando y, por eso, es necesario, para evitar posibles complicaciones a causa de esta infección", indicó Laura López, directora de Epidemiología de Córdoba.En Mendoza, la vacunación también es libre para mayores de 12 años que ya tengan el esquema completo de cualquier vacuna, y hayan transcurrido más de 4 meses de la aplicación del segundo refuerzo.La gobernación indicó que la vacunación es por asistencia espontánea a las sedes de vacunación y centros de salud conEn Santa Fe las autoridades sanitarias esperan definiciones técnicas acerca de la aplicación del tercer refuerzo, por lo que no hay fecha confirmada para el inicio de las inoculaciones.Pero fuentes de la cartera de Salud adelantaron que se seguirá utilizando elcon el único requisito que las personas mayores de 50 años e inmunodeprimidos hayan recibido la anterior dosis más de cuatro meses antes, por lo que se pide llevar el carnet de vacunación.El subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, remarcó que en la provincia al primer refuerzo se lo colocó cerca de un 70% y al segundo casi un 30%, por lo que invitó a la población "a que esté vacunada, porque se cree que el Covid-19 ya pasó, que no es necesario vacunarse, pero justamente es la vacuna lo que nos permite dejar atrás estas enfermedades".En Jujuy, comenzó hoy la aplicación del refuerzo de vacunas contra el coronavirus por, la cual está destinada a "toda persona a partir de los 18 años que cumplan con eldesde la aplicación del segundo refuerzo", precisaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.La vacunación es gratuita y apunta a "reducir las formas graves de la infección y minimizar el número de internaciones", para ello los ciudadanos pueden concurrir a los vacunatorios de San Salvador y localidades del interior con DNI y carnet de vacunación.El gobierno de Tierra del Fuego anunció que comenzará a aplicar el tercer refuerzo apara la enfermedad con un sistema de libre demanda, sin turnos previos.El Ministerio de Salud provincial explicó en un comunicado que para recibir el tercer refuerzo los habitantes deberán acercarse con ela "los vacunatorios de los centros de salud y hospitales de la provincia, sin turno previo".En Catamarca, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Viviana Cibiriain, explicó que estaban "esperando que lleguen los lineamientos, nos envían las vacunas e inmediatamente se hace el lanzamiento en toda la provincia" y afirmó que para ello "están los nodos habilitados, nuestro vacunatorio central de lunes a sábados de 7 a 18.30 y va a estar destinado a la vacunación Covid para el tercer refuerzo".En Santiago del Estero, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, detalló que a partir de lase iniciará la vacunación y apuntó que "es muy importante este tercer refuerzo para mantener la inmunidad y aumentar la protección, especialmente en personas mayores de 50 años y quienes tengan condiciones de riesgo"."Este tercer refuerzo, como también el segundo es para completar la inmunidad", dijo Coronel e indicó que "la semana pasada no tuvimos en la provincia casos de Covid-19, y vacunarnos y protegernos es fundamental para seguir en esa situación epidemiológica".Coronel recordó que "el último brote de Covid que tuvimos en el país fue en verano, por eso la gente debe saber que la Pandemia aún no terminó y la vacuna es la mejor forma de protegernos".Chubut pondrá en marcha la campaña para aplicar, una vez que se complete el plan de vacunación pediátrica que en la actualidad se está aplicando contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis.La jefa de enfermería del Ministerio de Salud, Susana Pritchard, confirmó que "por ahora estamos aplicando la campaña para los niños de entre 13 meses y 4 años y después arrancamos con la dosis de refuerzo contra Covid".La funcionaria adelantó que "será en todos los vacunatorios y a demanda libre, con una fuerte campaña de difusión porque hemos notado que para el refuerzo anterior bajó mucho la presencia respecto a las anteriores".En Río Negro, fuentes del Ministerio de Salud dijeron que "en estos días" comenzarán las diagramaciones para la campaña de vacunación con el tercer refuerzo anti Covid y destacaron que "hoy recibimos los lineamientos desde Nación, para la vacunación".El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, dijo hoy por Canal 9 que en la provincia en vacunación contra el coronavirus (Covid-19) "contemplando el esquema primario de vacunación prácticamente 9 de cada diez personas están vacunadas y protegidas".El funcionario dijo que en el transcurso de esta semana "están comenzando a llegar las vacunas que se van a distribuir en toda la provincia" para comenzar con esta vacunación con quinta dosis o tercer refuerzo "no más allá de la semana que viene puede comenzar a vacunarse en todas las localidades de la provincia"."Si bien tenemos 2 casos positivos por día promedio, 23 casos activos, no deja de estar presente" dijo sobre Covid-19 y advirtió sobre un "recrudecimiento del número de casos" de Gripe A y el resurgimiento de viruela símica "que no existía".García dijo que la vacunación se hará también en "días y horarios no convencionales" como "operativos de noche o puerta a puerta, buscando ampliar nuestra base de sustentación".El funcionario destacó "como eje político la descentralización hacia el sistema primario" de salud.