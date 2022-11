Coinciden en que la prevención de discursos de odio cobró relevancia tras el atentado a Cristina

Lutzky: "Los hechos del 1 de septiembre hicieron resurgir fuertemente una discusión sobre si es necesaria una nueva normativa en torno a los discursos de odio"

El, reflexionaron este martes sobre ely coincidieron en que se trata de un debate que cobró especial relevancia luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre.El encuentro comenzó a las 10:30 en el Salón Alfonsín de la Legislatura porteña en el marco del ciclo de"Los hechos del 1 de septiembre hicieron resurgir fuertemente una discusión sobre si es necesaria una nueva normativa en torno a los discursos de odio", expresó Lutzky durante el tercer encuentro.El periodista y abogado recordó que existe la, pero llamó a preguntarse "por qué si existen los instrumentos, se ha hecho en tan pocas ocasiones uso"., afirmó.A la vez, tomó como ejemplo la investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal, en la que "no se los investiga por participar en el atentado, sino por los discursos de odio" de esta organización que podría incluso derivar en prisión.Además, detalló dos miradas que existen alrededor de la libertad de expresión: por un lado en un "sentido liberal" que llama a "no intervenir" y, por otro lado, la que toma en cuenta "la dimensión social" del concepto y promueve el "accionar proactivo" desde el Estado."Para la Defensoría, las normas existentes alcanzan para reprimir y accionar en los términos de la normativa internacional", aseguró.Lutzky apuntó que tampocoy explicó que hay varios "ejemplos no punitivitas" que pueden ser interesantes en el combate de este tipo de discursos.Por su parte, Copani coincidió en que la proliferación de los discursos de odio, especialmente después del atentado a la Vicepresidenta, ponen de manifiesto la "urgencia de reforzar estas instancias"., manifestó.A su vez, la profesora y doctorada en Historia sostuvo que desde la Secretaria de Derechos Humanos "hay un fuerte eje vinculado a las políticas de Memoria Verdad y Justicia", donde se piensa en cómo abordar los discursos de odio en "las prácticas negacionistas".La Secretaría mantiene líneas "naturales" de protección de derechos humanos como las querellas en juicios o las políticas reparatorias a las víctimas -entre otras iniciativas-, y la promoción de derechos humanos que buscan visibilizar, formar y capacitar sobre esta temática."Estás iniciativas constituyen la base de acción cuando se piensa en el combate al negacionismo, pero en este contexto son insuficientes y surge la necesidad de pensar políticas específicas y profundizarlas", advirtió.En tanto, diferenció a los funcionarios públicos y periodistas que tienen "otro tipo de alcance" cuando reproducen discursos de odio que cuando lo hace una persona civil."El apoyo a candidatos como (el diputado Javier)nos hizo de manera acelerada poner en primer plano está problemática. Los discursos específicamente en torno de las cifras lo hemos escuchado en boca de funcionarios y referentes políticos centrales, especialmente durante el gobierno del (expresidente Mauricio) Macri. Hay que identificar estas estrategias discursivas, quiénes las sostienen y cómo disputarlas", apuntó.La propuesta de mantener encuentros quincenales de debate sobrecomenzó el pasado 4 de octubre con la apertura a cargo de laElen la Legislatura porteña, donde el director del Laboratorio de estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA), Ezequiel Ipar, disertará con una figura invitada sobre el eje "Contrapunto: los discursos de odio en la actualidad".