Dolina y Evo Morales, entre los invitados a la V Feria del Libro Nacional y Popular de Santa Fe

Alejandro Dolina transmitirá su programa desde la feria.

Evo Morales dará la charla "La región de las venas abiertas".

Marco Enríquez Ominami hablará sobre “Desafíos económicos y políticos para las fuerzas progresistas en América Latina”.

El escritor, músico y, que se hará entre el jueves y el domingo próximos en esta ciudad, con la idea cruzar los hilos de la política y la cultura, sumando a la producción editorial del último año espacios de discusión sobre políticas públicas y la cultura como un derecho.que tendrá entre sus tópicos de debate cuestiones como la inclusión en la infancia y el cruce de la literatura con lo social., compañía argentina de percusión formada durante la crisis de 2001 con la idea de interpretar música con objetos cotidianos, es una de las propuestas que formarán parte de un festival musical.El día de la apertura, jueves a las 20, se proyectará el documental “La vuelta de Evo”, de Oscar Laborde, tras lo cual el tres veces presidente boliviano -el tercero en la historia de su país elegido dos veces por mayoría absoluta de votos y el segundo presidente indígena de latinoamérica, el primero fue el zapoteca Benito Juárez, en México, a mediados del siglo XX- dialogará con el diputado Leonardo Busatto, del bloque justicialista de Santa Fe.Esa no será la única presencia de Morales en la feria, el viernes a las 19 dará la charla, vinculada a la histórica Cumbre de las Américas que se hizo en Mar del Plata en 2005 y al "No al ALCA" o el popular "ALCA-RAJO" que se voceó en las calles contra el Tratado de Libre Comercio de las Américas todo el encuentro, en que se delinearon las principales posiciones y alianzas estratégicas de América del Sur para la próxima década, con un marcado liderazgo de Venezuela, Brasil y Argentina, al que luego se sumaría Bolivia.Dolina transmitirá su programa el viernes a las 21 junto a Patricio Barton, Gillespi y el Trío sin nombre, en lo que probablemente sea uno de los días más convocantes de la feria, sumado al festival musical que llevará a Santa Fe a Corcel púrpura, Súper sopa, El rejunte, Mujeres candomberas y El Choque. Mientras que para el cierre de la feria se presentará la obra “El mago del tiempo”, de Dady Brieva.Organizada por el espacio de producción cultural No Me Olvides,La actividades, diversas, van desde la presentación (el domingo a las 19) del libro, del diputado Busatto, a una charla con la escritora Marianela Alegre (el jueves a las 18) para desentramar la hechura de dos libros infantiles que tratan el tema de la inclusión y la discapacidad y que ya circulan por algunas escuelas con su versión en Lengua de señas: "La hamaca" y “Amam" , protagonizados por un niño autista y otro en estado vegetativo.“La hamaca" fue llevada a lengua de señas por docentes de la escuela Nils Eber mediante video, "no se trata sólo de una narración con un intérprete -advirtió la autora oriunda de Santo Tomé-, sino de una instructora que lleva el cuento a la actuación y a la lengua de señas, trabajando con su cuerpo, y que, para que sea accesible para todos y todas, usa además subtítulos y mi voz en off”.En esos cuatro días de movimiento los intereses de bifurcan, desde una conversación entre la ministra nacional de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el sábado a las 16.30 en el panel, con la vicegobernadora santafesina Alejandra Rodenas; la ministra de gobierno Celia Arena y la concejala rosarina Norma López; hasta un repaso intimista, el domingo a las 18, por parte de la obra de la poeta santafesina Alicia Vincenzini.La excusa del encuentro con Vincenzini, reconocida escritora local, es su poemariopublicado por Baldíos en la lengua, un libro que puede ser leído como un cruce entre la literatura y la cuestión social. Según la autora, “un libro escrito en la oscura y larga noche, entre 2016 y 2019".El libro "hace una denuncia a la vez que interpela sobre ese tiempo trágico vivido en el país debido a las consecuencias de las políticas neoliberales”, dijo a Télam Vincenzini, autora además de "Escondida", publicado por Editorial de l'aire en 2017, "En el péndulo", editado por Alción en 2019, y "No sé qué hay", del mismo sello un año después.Habrá actividades con el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, por ejemplo, que el viernes a las 18 participará de la presentación del libroen su carácter de prologuista.Y las habrá con dirigentes como el chilenoque el jueves a las 19 hablará sobre “Desafíos económicos y políticos para las fuerzas progresistas en América Latina” junto a Stella Lugo, embajadora venezolana en Argentina.Otra de las propuestas para hilar política y cultura está en la charla del secretario nacional de Gestión Cultural, Federico Prieto, el viernes a las 17, sobre justicia cultural entendida como justicia social, una idea que, asegura, postula "el desarrollo de la propia identidad y del propio proceso cultural en el lugar donde se reside” y que "también va en línea de los derechos culturales: que mi forma de pensar, mis rasgos, mis costumbres, mis tradiciones, mi forma de vestir y hablar, todo pueda ser, sin un prejuicio, sin una represión; que todos y todas puedan acceder a las distintas culturas cuando quieran”.Para Prieto, el país necesita, es preciso, agregó, que se genere una conciencia respecto a que “no hay una homogeneidad en la cultura" y a que "en la diversidad pueden haber muchos cruces culturales que van a permitir construir un horizonte simbólico”.“Así como la justicia social es dar igualdad de oportunidades para todas y todos, la justicia cultural es garantizar que todas las culturas puedan manifestarse”, resumió sobre el tema que acaparará su atención en esta nueva Feria del Libro Nacional y Popular de Santa Fe, que convocará, entre otros, a académicas como Carla Morasso vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional, o a Claudia Decándido, secretaria de Extensión de esa universidad.