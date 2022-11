Lizardo Ponce: un influencer todo terreno que apuesta a generar cambios positivos

Foto: Prensa

Poder vivir en libertad con tus sentimientos

Ser quien uno es en la vida

El influencer y periodista representará al país en la categoría", en la edición de, una nominación que ha logrado gracias a una llegada al público a través de su simpatía y de un enorme trabajo dentro de las redes sociales, donde es seguido por miles de personas.Oriundo de la provincia de Córdoba, el joven un día decidió perseguir y concretar sus sueños radicándose en Buenos Aires donde ha construido una carrera con gran proyección dentro de las redes y de los medios de comunicación, donde integró el staff de realities como Bakeoff II, Showmatch y La Academia, entre otros.En diálogo con Télam, Ponce comentó la alegría de la nominación: “Estoy muy emocionado es un mimo a mi carrerra, y es algo impensado, soy un gran fanático de estos premios, por lo que formar parte y dentro de una de las categorías es un montón”.En cuanto a la inserción de los influencers dentro de los medios de comunicación “tradicionales”, el joven expresó que todo va cambiando, y el público tiene ganas de ver nuevas caras, por lo que describe que su acercamiento a la televisión se fue realizando de manera muy natural y ya no hay una separación entre una figura que se ha construido en la televisión, por ejemplo, y un influencer.En sus redes sociales Lizardo Ponce, entre ellas con la comunidad LGTBIQ+, en varios programas de televisión el conductor contó que es gay, por lo que a través de sus mensajes brinda toda su solidaridad con aquellos y aquellas que están atravesando situaciones de bullying y acoso.“Con respecto al bullying, creo que se lo ve de una manera más orgánica a través de las redes, y personas que quizás no tienen la posibilidad de estar en la televisión pueden decir lo que están viviendo, me parece buenísimo que todos tengan la oportunidad de opinar y dar su punto de vista y más sobre estas cuestiones tan importantes”, señala.“El bullying a veces es muy fuerte. Conozco situaciones, casos cercanos y no tanto, de gente que la pasó muy mal con ese tema”. En cuanto a su propia experiencia abre su corazón y dice: “ En mi caso personal la pasé mal en cuanto a miradas, gestos, insultos, que son graves y que me hicieron mucho daño, pero hay situaciones muchísimo más graves que lo que yo atravesé. El problema sigue existiendo y, al fin y al cabo, somos todos víctimas de lo mismo, la falta de empatía”.La transparencia de Lizardo lo ha llevado a revelar aspectos de su vida que espera puedan servir para generar un cambio positivo en aquellos y aquellas personas que sienten que no pueden expresar su sentir. Al respecto cuenta como fue el camino que tomó para poder abordar el tema. “Yo recién pude compartir mi sentimientos y lo que me estaba pasando a los 22 años, antes, estuve reprimiendo un montón de cosas, formas de hablar, de mirar o muchas angustias que no las podía ni explicar, yo deseo de todo corazón que cualquier persona que pasa por esto, hable cuanto antes y se saque esa mochila y para ser quien es”, señala.En ese camino, el influencer siente que uno de los pasos más importantes fue abrirse a su familia: “Cuando pude compartirlo con ellos, realmente me pude dar a conocer al cien por ciento, como soy que siento, porqué estoy triste, estaba triste, inventaba excusas, alguna pelea con un amigo, todo para justificar una tristeza”. Y agrega:Sin embargo, aclara que es una decisión de cada uno:, finaliza.Para apoyar al argentino, el público tiene tiempo de votar hasta el próximo 9 de noviembre en https:Los People’s Choice Awards 2022 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California en vivo el próximo seis de diciembre, celebrando un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año.