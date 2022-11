Guardiola confirmó que Julián Álvarez será titular ante la ausencia de Haaland

Julián Álvarez en la conferencia de Manchester City.

El delantero argentino Julián Álvarez será titular el miércoles en el partido de Manchester City contra Sevilla, como local, por la última fecha de la Liga de Campeones de Europa ya que el noruego Erling Haaland todavía no se recuperó de una lesión."Mañana tendrá otra oportunidad", adelantó este martes el entrenador español Josep "Pep" Guardiola, quien asistió a la conferencia de prensa previa junto al delantero cordobés."Estamos encantados por cómo se está asentando. Como persona, es humilde y tiene una ética de trabajo increíble", lo elogió "Pep".Álvarez será nuevamente titular ante la ausencia del noruego Erling Haaland, quien "está mejor" de la lesión pero no será arriesgado por Guardiola ya que el City tiene asegurada la clasificación como líder del grupo G.El ex River Plate jugó 77 minutos en la victoria del sábado ante Leicester (1-0) por la Premier League y previamente había completado el encuentro ante Borussia Dortmund en Alemania."Es un privilegio. Siempre es bueno jugar al lado de los mejores del mundo. Los dos somos jóvenes y podemos aprender uno del otro", expresó la "Araña" sobre la "competencia" con Haaland, autor de 22 goles en 16 partidos de la temporada.El delantero, de 22 años, también fue consultado por Sergio Agüero, ídolo del club, por la cercanía con la Copa del Mundo de Qatar y la "suerte" de compartir equipo con Lionel Messi."Agüero hizo cosas fantásticas y muchos goles. Los hinchas fueron fantásticos con él y lo están siendo conmigo ahora. Voy a poner el cien por cien para intentar ser tan grande como fue él", deseó.Sobre Messi, dijo: "Uno aprende de solo mirarlo y es difícil de copiar. Es el mejor del mundo. Tuve la suerte de conocerlo y compartir vestuario, y ahora tengo la chance de jugar al lado de él".Y respecto a la cercanía con el Mundial, señaló: "Sabemos que falta poco pero todavía queda mucho por jugar acá. Tendremos mucho tiempo para pensar en el Mundial cuando nos unamos al seleccionado. Hay que estar concentrado en cada detalle porque en cualquier partido te podes lesionar. Tenemos una buena oportunidad y estamos confiados en que podemos hacer un buen Mundial".Manchester City recibirá el miércoles a Sevilla desde las 17 en el estadio Etihad por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.