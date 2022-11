Rusia multó a Wikipedia por no quitar dos artículos polémicos sobre la guerra con Ucrania

Un tribunal ruso multó por tercera a Wikipedia desde que comenzó el conflicto con Ucrania por difundir noticias falsas.

Un tribunal rusopor no retirar dos artículos que contradicen la mirada del Kremlin sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias.Según las agencias de prensa rusas, lapor no haber quitado esos artículos que contenían, según la corte, "informaciones falsas".El dirigente de la asociación Wikimedia RU, que apoya los proyectos de la Fundación Wikimedia en Rusia, confirmó que la condena se debía ay el fallo del tribunal "será apelado ante la justicia", declaró Vladimir Medeiko a la agencia de noticias AFP.Las sanciones están vinculadas a un artículo que habla de lay otro en el que sede acuerdo a la agencia de noticias Europa Press.Estas medidassobre la intervención militar en Ucrania.Se trata dedesde que empezó el conflicto.Las principales redes sociales extranjeras, como Facebook, Twitter e Instagram,por no eliminar unos contenidos que criticaban la invasión en Ucrania y que habían sido publicados en YouTube.En 2015,, por un artículo que trataba sobre el charas, una variedad del cannabis. La ley rusa prohíbe publicar en línea información sobre el uso de estupefacientes.Hace dos años, en tanto,