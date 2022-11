La relación de Brasil con Argentina "es la más estratégica" para ambos países, aseguró Amorim

Celso Amorin, excanciller de Lula / Foto: AFP.

Lula, nuevo presidente de Brasil / Foto: Leo Vaca.

El excanciller de Luiz Inácio Lula daen Brasil al día siguiente de la victoria electoral del Partido de los Trabajadores (PT), porque la relación del gigante sudamericano con la Argentina es "la más estratégica"."Es la más estratégica de todas las relaciones de Brasil. Y creo que viceversa. Entonces, que venga el primer día después de la elección es muy signitificativo. Lula habló con otros líderes pero Alberto estuvo presente", destacó el diplomático brasileño en una entrevista con Roberto Caballero por El Destape Radio.Al repasar el proceso por el cual Lula llegó a ser electo por tercera vez presidente tras la segunda vuelta electoral el domingo pasado , Amorin enumeró dos etapas."La lucha contra el lawfare en el plano interno, y en el plano externo hubo una comprensión creciente en el mundo de la verdadera narrativa, cuyo objetivo era sacar del poder a un Gobierno progresista", resaltó.Además,: "Hay que pensar también que todo empezó con el golpe contra (la expresidenta) Dilma (Rousseff), que fue un golpe parlamentario".Por otro lado, destacó que líderes de todo el mundo felicitaron al presidente electo, entre ellos los de Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, además de los de la región.Sobre la integración regional,"El mundo que vivimos hoy queremos que sea multipolar pero para eso América Latina tiene que estar unida, para tener peso y que su voz sea escuchada en el mundo", resaltó el diplomático brasileño, y aseguró que en los últimos años percibió "la fuerza que tiene en todos los países la idea de la integración".Sobre el lugar que ocupará Brasil en las discusiones, el país más grande de Amércia Latina, aseguró que no quieren "un rol de hegemonía"., encontrar una solución a los problemas, queremos comprender a esos países en los que hay una insatisfacción con el Mercosur", aseguró.Por último, se refirió al paro de transportistas que desde el lunes bloquea las rutas de Brasil en rechazo al triunfo Lula , alentado por el hecho de que a casi 48 horas de que se conocieran los resultados, el actual presidente, Jair Bolsonaro, todavía no ha admitido su derrota., quien deseó que Bolsonaro "no tenga futuro político"."Espero que Brasil haya aprendido la lección. Porque hubo una tentación de estar con la extrema derecha (capitalistas, personas de gran poder), pero ahora perciben que fue un gran desastre, bajo cualquier criterio, incluso el criterio economico", aseguró."Los grandes inversionistas internacionales quieren previsibilidad, estabilidad. Bolsonaro no los ofrece, por no hablar de la pandemia y otros desastres, podrían ser un cuadro de Goya los desastres de Bolsonaro", cerró.