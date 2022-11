Vuelven los chequeos gratuitos para generar concientizar sobre el cáncer de piel

Para los especialistas es fundamental incentivar las consultas que bajaron de manera considerable en 2020.

Recomiendan aplicar abundante protector solar de amplio espectro con FPS superior a 30 y, en pieles blancas, de 50 o superior.

Lacontará este año con la vuelta de los chequeos gratuitos en centros de salud de todo el país que atenderán bajo el lema "El Daño solar no se quita, prevenilo".Se trata de la 29 edición de la campaña de la(SAD) que pondrá "el foco en la prevención" ya que "el cáncer de piel es el más común y el que mayor posibilidad de cura tiene, si se detecta a tiempo", explicaron desde esa entidad.Por eso, alertaron sobre la importancia de "no solo implementar los cuidados y la protección necesaria, sino".Chequeos gratuitosEste año estará marcado por el retorno de los chequeos gratuitos quecon el objeto de fomentar la consulta con el especialista, los que habían sido suspendidos por la pandemia de coronavirus.De acuerdo a los especialistas, es fundamental incentivar las consultas que bajaron de manera considerable en 2020."La detección temprana es fundamental", sostuvieron, y reiteraron que, puntualmente el cáncer de piel, la forma más común de cáncer en los seres humanos, "detectado a tiempo, es curable en la mayoría de los casos".Según la SAD(la forma más agresiva de cáncer de piel), lo que equivale a 50 pacientes por mes o 12 por semana.El cáncer de piel se dan en personas de todas las edades y, pero si el diagnostico es avanzado el melanoma puede ser mortal, alertaron.De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) en base a los datos disponibles a nivel mundial, Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes (considerando ambos sexos y todos los tumores a excepción de piel no melanoma).Ante la llegada del verano, y en el marco de la campaña de prevención que realiza la SAD, los profesionales pidieron extremar los cuidados.ecomendacionesEntre las sugerencias, aconsejaron, revisar zonas ocultas como el cuero cabelludo, la zona genital, y pedir ayuda para evaluar zonas como la espalda, para poder reconocer si alguna mancha o lunar es nuevo o cambió.Por otro lado, entre las claves para proteger la piel del daño solar aconsejaroncomo rostro, brazos, la zona del pecho, aplicar abundante protector solar de amplio espectro con FPS (factor de protección solar) superior a 30, y en caso de pieles blancas, de 50 o superior, y evitar, en lo posible, la exposición solar entre 10 y las 16 cuando los rayos ultravioletas son más intensos.Otro punto importante a considerar en cuanto a la prevención del cáncer de piel son lasLos dermatólogos: A (analizar si son asimétricos), B (chequear si sus bordes son irregulares), C (contemplar la coloración, si es variada y si hay cambios de color), D (prestar atención al diámetro, si son mayores a 6 mm), E (estudiar su evolución: si genera picazón, sangrado o costras).Los centros de salud donde se realizarán los chequeos gratuitos se pueden consultar en: