Residentes y personal de salud del Garrahan y Posadas marchan al Congreso

Los médicos residentes y concurrentes porteños continúan deen reclamo de "un salario que cubra la canasta básica" y se movilizan este martes hacia el Congreso de la Nación junto con el personal de salud de los hospitales Garrahan y Posadas en reclamo de una recomposición salarial para el sector.Los trabajadores de la saludy marcharon junto con los trabajadores de Nación hacia el Congreso.Este lunes "inauguramos la séptima semana de lucha con cortes en toda la CABA con un éxito rotundo. La marea blanca sigue avanzando y seguimos organizados por la recomposición salarial y salario y ART para concurrentes", informaron los residentes a Télam.Asimismo, laexplicó que la Asamblea de Residentes CABA tomó la decisión de "unirse a la protesta para hacer algo conjunto".En este sentido, Goya indicó que los residentes de los hospitales Nacionales realizarán una actividad de RCP gratuita en el Congreso. Luego de esto, los trabajadores de la salud porteños se movilizarán hacia la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicada en Bolivar 1, para mantener el pedido de reunión con el"Hoy los residentes cobramos $300 la hora y concurrentes $0 haciendo guardias de 24 hasta 48 hs seguidas. Luego de la oferta vergonzosa de Quirós que nos deja en $440 la hora seguimos luchando junto a todos los sectores de salud", sostuvieron los residentes, en rechazo a la oferta salarial propuesta por el gobierno porteño.Sobre esto, Goya explicó que "la idea no es estar en paro para siempre", por eso van a solicitar que la nueva reunión se haga "lo antes posible"."Todavía no se cumplieron las 96 horas que indicó el ministro, pedimos la reunión antes, porque entendemos que la idea no es de estar en paro siempre", afirmó.Finalmente, la residente de la Maternidad Sardá afirmó que por el momento "en los que se encuentran agrupados".