Cerúndolo perdió ante Shapovalov y ya no quedan argentinos en París

Federico Coria debuta en el Challenger ecuatoriano de Guayaquil

El rosarino Federico Coria, máximo favorito al título, enfrentará este martes al marplatense Francisco Comesaña por la ronda inicial del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, en una jornada en la que jugarán además otros tres tenistas argentinos.



Coria, ubicado en el puesto 71 del ranking mundial de la ATP, se medirá con Comesaña (230) no antes de las 20 en la jornada nocturna del torneo que se juega en el Guayaquil Tenis Club.



El ganador del partido jugará en los octavos de final ante Facundo Díaz Acosta (193) o el serbio Nikola Milojevic (242), quienes se enfrentarán a partir de las 13.30.



Por su parte, el platense Thiago Tirante (228) jugará no antes de las 15 frente al serbio Miljan Zekic (233) y el ganador irá en octavos de final ante Juan Manuel Cerúndolo (151) o el austríaco Gerardo Melzer (378), quienes se enfrentarán no antes de las 21.30.



Otros cinco tenistas argentinos jugarán sus partidos de la ronda inicial a partir de mañana: Tomás Martín Etcheverry, Nicolás Kicker, Santiago Rodríguez Taverna, Juan Bautista Torres y Hernán Casanova.



El platense Etcheverry (83) debutará ante un rival proveniente de la clasificación, Torres (234) ante el ecuatoriano Roberto Quiroz (289), Casanova (223) frente al neerlandés Jesper De Jong (249), mientras que Kicker (207) y Rodríguez Taverna (164) se enfrentarán entre ellos.



El Challenger de Guayaquil, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 53.120 dólares, tuvo a lo largo de su historia a tres campeones argentinos: Kicker en 2016, Guido Andreozzi en 2018 y Francisco Cerúndolo en 2020.