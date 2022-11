El cardenal de San Pablo confía en que Lula revertirá la política ambiental de Bolsonaro

Confió en que la victoria de Lula de "una nueva posibilidad" en materia ambiental y de promoción del desarrollo humano.

"Esperamos que el nuevo Gobierno haga verdaderamente lo que prometió y que sí se pueda encontrar una vía de ecología integral"

Cardenal Odilo Pedro Scherer.

El arzobispo de San Pablo, el cardenalque llevó a cabo el actual mandatario Jair Bolsonaro y mostró la disposición de la Iglesia para "colaborar en proyectos" con el nuevo Gobierno."Nosotros somos favorables a que se pongan en práctica buenas políticas de cuidado del ambiente, una ecología integral que también contemple al hombre presente en el medio ambiente y promueva un desarrollo humano integral", planteó Scherer en diálogo con Télam y otros medios tras reunirse con el papa Francisco en el Vaticano., "algo que hasta las elecciones no se venía haciendo", en referencia a las medidas del actual Ejecutivo."Esperamos que el nuevo Gobierno haga verdaderamente lo que prometió y que sí se pueda encontrar una vía de ecología integral", agregó luego, antes de afirmar que la Iglesia del país con más católicos del mundo tiene predisposición para "colaborar en proyectos" con el Ejecutivo que asumirá el 1 de enero.En agosto, en una entrevista con Télam, el arzobispo metropolitano de Manaos, Leonardo Ulrich Steiner, había criticado la actitud del Gobierno de Bolsonaro con los indígenas y denunció que "no solo no se interesa" por sus realidades, "sino que también las agrede".y contaminar nuestros ríos. Incluso, en el caso de la pesca predatoria, está muy ligada sin dudas al asesinato de dos periodistas que estaban haciendo investigaciones sobre el tema", dijo entonces.