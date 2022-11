LIT Killah salió con Snipez, Jimena Barón volvió al ruedo con "La Araña" y Emanero con "Whisky"

Emanero en "Whisky", LIT Killah con su nuevo disco "Snipez" y Jimena Barón con "La Araña". Capturas de videos.

“SnipeZ”, LIT Killah

"Killer Bombón" - LIT killah VER VIDEO

"Hood" remix, Trueno ft. Tiago PZK

. VER VIDEO

“El lado oscuro del corazón”, Dante Spinetta

. VER VIDEO

“Fresh Prince REMIX”, Angela Torres, BB ASUL, Clara Cava

. VER VIDEO

“La Araña”

. VER VIDEO

“Whisky” (Session Video), Emanero

. VER VIDEO

ESCENA INTERNACIONAL

“La ducha remix”, Elena Rose, Maria Becerra, Greeicy

. VER VIDEO

"Where I go", NxWorries ft. H.E.R

. VER VIDEO

"Lift Me Up", Rihanna

"Fiera", Cris Mj. ft. Tiago PZK

. VER VIDEO

"A mi lado", Reik ft. Rusherking

. VER VIDEO

Tiny Desk de Joyce Wrice

. VER VIDEO

El artista oriundo de González Catán lanzó este 27 de octubre su segundo álbum de estudio titulado “SnipeZ”, con un arte de tapa en donde priman los colores fluorescentes en tonos verdes y amarillos y el negro.Big One, su productor -y el de la mayoría de los músicos urbanos- subió a su historia de IG a principios de mes un adelanto de lo que iba a ser una de las canciones del disco con sonidos house, si bien ya había adelantado varios cortes de “SnipeZ”: "La Trampa es Ley", "Ku" ft. De la Ghetto y L-Gante, "Bipolar" con Lil Mosey", "La Tormenta" y su más reciente éxito "Killer Bombón", con guiño a la histórica banda tropical Los Palmeras por “Bombón Asesino”.A principios de octubre, Truenito lanzó una reversión de "Hood" -canción de su último disco "Bien o Mal"- junto a su colega Tiago PZK. El joven oriundo del barrio porteño de La Boca invitó a GOTTI para este remix con videoclip que tiene hasta una estrofa diferente. Se trata de esas reversiones que hacen dudar cuál es mejor si la original o la segunda apuesta.Con sonidos funkeros, souleros, r&b, raperos, y una estética retro en el videoclip, Dante vuelve al ruedo con el single “El lado oscuro del corazón”, como adelanto de su próximo disco.Las tres jóvenes artistas se juntaron por primera vez para el rémix de “Fresh Prince”, con un videoclip muy cool y con melodías y fraseos propios del r&b.Jimena Barón estrenó canción con videoclip: "La Araña". Es el primer corte de su próximo disco que llegará en marzo. Después de varios años de arduo trabajo desde Argentina y en estudios de Miami, a los que la cantante, compositora y actriz ha viajado en reiteradas oportunidades, ofrecerá un álbum del cual manifiesta sentirse orgullosa y que transita diferentes emociones y estilos musicales."La Araña" tiene un sonido entre murguero, latino y trapero, con un videoclip de mucha puesta en escena y en el que la artista aprovecha su talento como actriz.Federico Andrés Giannoni, aka Emanero (35), es un músico, rapero y compositor argentino con una carrera de más de diez años y es un referente en la región del hip hop y el rap. Este año ya había lanzado la balada “Bandido”, junto a sus colegas FMK, Rusherking y Estani.En esta oportunidad, Emanero lanzó una sesión con video -filmada en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña- de “Whisky”, con una narrativa audiovisual interesante en la que muestra destreza vocal, tanto cantada como rapeada.Sería imposible mencionar todos los nuevos discos, singles y videos musicales que lanzaron artistas extranjeros durante este último mes. De todas maneras, el siguiente listado es una selección en la que se destacan algunas colaboraciones de artistas extranjeros con argentinos, como María Becerra con Elena Rose o Rusherking con Reik.La venezolana estadounidense Elena Rose invitó a María Becerra, Greeicy, Tini y Becky G para este remix.NxWorries es un dúo estadounidense que nació en 2015 y está conformado por Anderson Paak -artista- y Knxwledge -productor-, que en esta oportunidad se unieron con su colega H.E.R, talentosa del r&b.La diosa y artista estadounidense nacida en Barbados lanzó “Lift Me Up” después de un silencio de 6 años. Se trata tema central de "Pantera Negra: Wakanda por siempre", nuevo filme de Marvel que llegará a las pantallas argentinas el 10 de noviembre.El chileno Cris Mj se unió al argentino Tiago PZK en "Fiera", single con videoclip que sigue confirmando que el 'GOTTI' pisa fuerte a nivel internacional.Rusher fue mundial una vez más, esta vez de la mano de la estrella internacional mexicana, Reik.Joyce Wrice (30), artista estadounidense oriunda de Los Ángeles, California, tuvo su Tiny Desk este mes con un setlist -repertorio- muy completo y muy r&b:• "Chandler"• "Falling in Love"• "Must Be Nice"• "On One"• "Bittersweet Goodbyes"• "Iced Tea"NPR, con los Tiny Desk, le da la oportunidad a los oyentes de descubrir nuevas voces y músicos, como también escuchar a sus ídolos en un formato diferente y en un contexto más relajado donde pueden desplegar su talento de otra manera.