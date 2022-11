Archivo Fotográfico de Télam: El futuro de la memoria

Limpieza y catalogación de una de las fotos correspondientes al período de dictadura entre 1976 y 1983. Foto: Alejandro Santa Cruz

Muchas fuerzas conjugadas para reforzar el “periodismo de datos”

La gestión entrante adquirió, en 2020, cuatro escaners de última generación para digitalizar el material en la Agencia. Foto: Victoria Gesualdi.

Tantas décadas que revelar

Copias y negativos de las fotos realizadas durante la dictadura suman valor testimonial al acervo de Télam. Foto: Alejandro Santa Cruz.

El archivo en números

Cuando las fotos recuperadas redefinen el pasado

Negativos desde 1972 se comenzaron a digitalizar, rescatados del abandono del último gobierno. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Las pérdidas de memoria y sus modos de recuperación

La gestión documental

Diagnóstico y relevamiento del Archivo Fotográfico Por Analía Garelli



Una condición habitual de los archivos es pasar desapercibidos, permanecer ocultos en algún lugar oscuro. Télam no es la excepción, pocos conocen dónde se encuentra el Archivo Fotográfico de la agencia. En el subsuelo del edificio de la avenida Belgrano encontramos un millón y medio de negativos, cientos de diapositivas, y más de cincuenta mil fotografías blanco y negro en papel, que representa el material editado y distribuido durante los primeros años del servicio fotográfico de la agencia.



Con la adquisición de las primeras cámaras digitales a principios de 2000 comenzó el resguardo de imágenes electrónicas. Desde entonces se fueron apilando en CDs y DVDs, hasta acumular más de 2500 unidades. Más tarde, se incorporaron discos rígidos y, desde 2005, las imágenes están disponibles en los servidores de la agencia.



¿Cómo se creó el archivo? En 1972 comenzó el servicio de fotografía en Télam, tres fotogramas dan cuenta de eso. Sin embargo, el primer intento de sistematizar un archivo se produjo a inicios de la década de los 80. Aunque este proceso no fue documentado, la memoria de los trabajadores permite reconstruir sus comienzos.



Desde 1992, asumió la dirección Luis Ramírez, alias “Chicharra” apodado así por encargarse de dar aviso a los fotógrafos cuando sonaba el timbre del laboratorio y había que correr a detener el proceso de revelado. ¿Dónde estaban los negativos entonces? En la planta baja del edificio de la calle Bolívar, exactamente en el baño de varones. Chicharra logró sacarlos de allí y ubicarlos en las cajoneras que vemos hoy llenas de inscripciones, que dan cuenta del paso del tiempo y las intervenciones que se hicieron. Desde entonces, el trabajo más importante fue custodiar el material, evitar que lo eliminen.



La última dictadura tiró bolsas de consorcio llenas de negativos a la basura. El rumor que circula por la agencia es confirmado por el fotógrafo Alberto “Palito” Haliasz, testigo de ese doloroso hecho. Pero contrario a lo esperado, un relevamiento preliminar nos permitió ver que lo que contenían esas bolsas no eran fotografías de la propia dictadura, sino registros previos. La vuelta de Perón, las elecciones de 1973 y su muerte en 1974; nada de eso puede verse en el archivo hoy.



A partir de 1976 el registro comienza a crecer y a cobrar una continuidad cronológica, sin cortes ni grandes faltantes. Valiosos documentos fotográficos del régimen militar desde la visión de la Agencia de noticias del Estado.



Con esta convicción asumimos el compromiso de recuperar el acervo documental de la agencia. Trabajar para sacarlo de la oscuridad de los subsuelos y dar acceso a la reflexión del pasado y el presente, apostando a la construcción de la memoria colectiva.











Algunas producciones de la Puesta en valor del archivo fotográfico Muestra Maradona en Tecnópolis

Se seleccionaron imágenes que resumen su vida a través de 10 fotos que lo representan con todo su brillo: Diego deportista y comprometido con la realidad que le tocó vivir.





Muestra Maradona en Serbia

En la ceremonia de inauguración participó el director de cine serbio Emir Kusturica, reconocido fan del crack, que además realizó un documental sobre la vida del jugador, su ídolo. La muestra resume la vida del astro y las pasiones de la gente que lo admira en distintos puntos del planeta bajo la mirada de los reporteros gráficos de Télam. Consta de una selección de 18 paneles con unas 30 imágenes elegidas por la Embajada Argentina en Serbia, Agencia Télam, MN Press y Belgrade Waterfront. Los autores de las placas que integran el recorrido son Claudio Fanchi, Roberto Azcárate, Raúl Ferrari, Alejandro Santa Cruz, Carlos Brigo, Carlos Luna, Juan Roleri, José Manuel Fernández y Candelaria Lagos, además de la curaduría Luis Ramírez.



Muestra madres: Siempre están. Plaza de Mayo

Intervención fotográfica y lumínica, con algunos de los hitos de la lucha protagonizada por las Madres y Abuelas en sus marchas y rondas de los jueves. 16 fotografías de gran tamaño y un montaje sobre los 32 pañuelos blancos que tallan las baldosas de Plaza de Mayo alrededor de su Pirámide.



Pañuelos de la memoria. CCK

La exhibición, en la Plaza Seca del auditorio dispuso 16 fotos de gran tamaño. Entre las imágenes, la extensa bandera que recogió el nombre y el rostro de los 30.000 detenidos desaparecidos en la marcha del 2007; la que retrata el grito "presentes", replicado en decenas de retratos de detenidos desaparecidos en Tucumán; la cabecera de la marcha contra el Punto Final impulsado por el alfonsinismo y votado en el Congreso Nacional en 1986.



Archivo Malvinas

Especial web, Télam abre su archivo: las fotos recuperadas de Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas y en conmemoración al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, la Agencia de Noticias Télam abrió su archivo y puso a disposición de la comunidad las fotografías obtenidas por sus enviados especiales a las islas durante el conflicto bélico de 1982. Un material exclusivo, en muchos casos jamás publicado, sobre momentos clave de la guerra, la vida cotidiana de los isleños y la situación de los soldados en las trincheras. Las imágenes fueron rescatadas y puestas en valor tras los reiterados robos y ventas ilegales sufridas durante años.



Documental Los medios de la guerra

Para juntar los pedazos de ese espejo y que la imagen de lo que sucedió en la guerra de Malvinas no se vea distorsionada, a 40 años del conflicto bélico, la agencia Télam –en coproducción con la RTA– realizó un documental que incluyó fotos inéditas y repasó cómo los medios de comunicación en general y los públicos en particular, por orden del gobierno militar, ocultaron, mintieron y tergiversaron la información de lo que ocurría en las islas.



La foto emblemática de la dictadura, el falso abrazo

El fotógrafo de Télam Jorge Sánchez cubrió la Marcha por la Vida en 1982 y cuando llegó a la redacción de la agencia, el interventor militar le dijo que ese material no iba a ver la luz. Los medios publicaron una imagen que se interpretó como un abrazo entre Susana Leguía y el represor Jorge Gallone. Por primera vez, se publicaron los fotogramas prohibidos.



45 años de abuelas de Plaza de Mayo

En un aniversario relevante de la lucha emprendida por aquellas que convirtieron su incansable búsqueda en una incesante recuperación, Télam da a luz fotos nunca antes publicadas que reflejan el largo y fructífero camino recorrido.





Material arrumbado tal como fue encontrado en 1992, en el baño de PB.

Las fotografías nos preceden y sobreviven. Preservadas, son testimonios perennes de nuestras vidas. Y si alguna vez callaron –pendientes de revelado, ocultas en rollos, en discos rígidos– allí están, pendientes, con algo para decir. Esconderlas, abandonarlas, destruirlas, es una negación obtusa de la realidad.El actual trabajo de Télam respecto de su valioso archivo va, precisamente, en sentido contrario, impulsando una curaduría cuyos descubrimientos recientes interpelan los relatos y hasta trascienden las fronteras del país. ¿Cuánto más revelará ese acervo sobre nuestra identidad colectiva gracias a la tarea de fotoperiodistas que oportunamente congelaron rostros, circunstancias, escenas?Hay fotos, acaso nunca vistas, que quieren hablar. Lo están haciendo y lo harán progresivamente mientras una docena de personas conjugadas en el edificio de Télam de la avenida Belgrano explora ese caudal que sigue sorprendiendo.Este trabajo de recuperación se hace conjuntamente con los archivos de video y periodísticos, que estarán juntos –al completarse, en 2023– en “Casa Defensa”: una de las sedes de Télam, a la que se va a dotar de un centro de documentación abierto, disponible a la consulta de instituciones, periodistas, ongs, y público en general. Todo ese material se está digitalizando enteramente para que se pueda acceder a él online. Es un proceso integral, que empieza por el archivo fotográfico, de mayor visibilidad, pero abarca mucho más.“Este es un gran esfuerzo iniciado en 2019 por la actual gestión. Todas las gerencias y áreas están alineadas y comprometidas en él, empezando por la actual Presidencia de Télam. Una vez concluido este proyecto integral, esta tarea conjunta, va a ser fundamental para potenciar el diálogo que la agencia se propone con la comunidad en general, con la comunidad educativa en particular, esencialmente para seguir reconstruyendo un periodismo de datos, veraz, cada día más necesario” completa Daniela Basso, a cargo de la gerencia de Relaciones Institucionales, Archivo Periodístico, Fotografía y Video de la agencia.Más allá del archivo digital –prácticamente incontable, que acaso supere las decenas de millones de imágenes–Télam cuenta con un tesoro histórico de aproximadamente 1,5 millones de negativos en cuya recuperación (interrumpida entre 2016 y 2019) trabaja la Agencia. La mayoría de los rollos son del año 1976 en adelante, pero también hay algunos que se remontan al ’72.El proceso de digitalización comenzó en abril de 2015 y se llegó a completar en un 60% hasta el año 2016. Al asumir la gestión de Juntos por el Cambio, la tarea fue interrumpida como parte de un intento de vaciamiento de Télam que se extendió hasta 2019. En ese lapso, las gerencias ordenaron eliminar gran parte de los registros.En la recuperación que encaró la nueva gestión, se adquirieron nuevos equipos de escaneo para que la tarea de digitalización puediese hacerse dentro de la propia agencia.Cientos de rollos de película, cajas de CD´s y copias en papel fueron entonces retirados de los depósitos y destruidos. Hoy, la agencia apuesta a recorrer el camino inverso para recuperar, preservar e interpretar aquellas imágenes que, como parte esencial de nuestra historia, albergan claves, explicaciones y –valga la metáfora fotográfica– revelaciones imprescindibles.La actual gestión de Télam retomó el proyecto recuperador que, a buen ritmo, se estima completar en 2023. Analía Garelli –fotógrafa, antropóloga y coordinadora de dicha puesta en valor– aporta algunos datos clave para advertir la magnitud de este proceso: “Previo a la fotografía digital, se copiaba al papel una sola foto por nota. El resto del rollo, o lo que nosotros llamamos ‘el crudo’, es material que en su momento no se llegó a revelar e integra el archivo histórico sobre el que estamos investigando”.Es preciso aclarar que, aunque Perón fundó Télam en 1945 , el servicio fotográfico de la agencia recién empezó en 1972. Contra el mito de que no había un registro fotográfico de los años de la última dictadura cívico-militar, Garelli aclara que “hay muchísimo material del ’76 en adelante” pese a todo lo que se desechó y destruyó durante ese período, y entre los años 2016 y 2019.*Desde 2015 a octubre de 2022 (con la interrupción de 2016 a 2019) se digitalizaronen un proceso de relevamiento y diagnóstico que logró recobrar, ordenar y poner a disposición todo este acervo. La meta es completar el–que estaban preservadas en el Archivo Nacional de la Memoria– fueron reintegradas al archivo de Télam.*Se localizaron y catalogaronde Malvinas.*Los trabajadores del archivo recuperaron sus funciones de catalogación, que habían sido restringidas en el conflicto entre junio de 2018 y 2019. Durante ese período se estima la pérdida de alrededor deque no fue debidamente preservada.*En el contexto de jerarquización de la tarea archivística, la nueva gestión iniciada a fines de 2019 adquirióde alta definición. Se armó un protocolo de digitalización y se capacitó al personal para su uso.Para entender la importancia de esta puesta en valor, bien valen algunos ejemplos cercanos, como la reciente recuperación de las 6 fotos que la dictadura censuró para construir una fake news por excelencia: en esa imagen detenida, el policía Carlos Enrique Gallone parece contener a Susana Leguía, Madre de Plaza de Mayo durante la Marcha por la Vida en 1982, cuando lo que hace en realidad es inmovilizarla para evitar el avance de Leguía, que lo está increpando.Fruto de la búsqueda y rescate de los seis fotogramas que completaban esa secuencia, quedó en claro que el “abrazo” no era tal. El hallazgo trascendió incluso a medios extranjeros, según da cuenta la publicación del diario español El País bajo el título “Así manipuló la dictadura argentina la historia tras su foto más icónica”. También repercutieron en medios locales e internacionales las imágenes rescatadas sobre la cobertura de la guerra de Malvinas y de la propia dictadura genocida, entre 1976 y 1983, comprendiendo en ambos casos no sólo los registros de imágenes, sino también importante documentación oficial. Otra vez, la escena completa que revelan esos “crudos” referidos por Garelli, pone en juego un poderoso despliegue de verdad retrospectiva. Esas evidencias, ocultas en cintas de celuloide arrumbado en cajas –sobrevivientes a las razzias de la dictadura o del macrismo– tienen todavía mucho para contar sobre la argentinidad, sobre hechos que la prensa “amiga” del poder real recortó, fraguó, ocultó, para imponer un relato construido a su medida y conveniencia.La puesta en valor del archivo apunta a correr no sólo algunos velos de la actualidad, promovidos por la mala información, sino también los de la Historia, cuyo daño incide en la formación de una opinión pública que se sustenta sobre bases fraudulentas. En ese sentido, esta tarea de recuperación es también función de la agencia estatal de noticias, según destaca su presidenta Bernarda Llorente: “Es parte del rol del Estado, garantizar el periodismo de mayor calidad y veracidad ”.La merma o abandono de material fotográfico en Télam obedeció a varios factores. La desidia fue uno de ellos. Pero acaso el principal haya sido la política de “desaparición” (y consecuente eliminación archivística) impulsada por parte de quienes, desde el manejo del Estado, apostaron paradójicamente a monopolizar la información en unas pocas manos privadas.Hoy, en el marco del amplio proyecto de recuperación iniciado por la actual gestión en 2019, una actividad cotidiana intensa se respira también en el noveno piso, donde junto a "Chicharra" trabajan Mariana Torres, Walter Romero, Sabino Cabrera, Carla Goncalves, Vanesa Gómez, Emilia Luna, Julia Cao, Ailyn Loponte, Lorena Olivera y Rodrigo Balbuena entre otros colegas que investigan, catalogan, archivan, rotulan, digitalizan y escanean. En el subsuelo de la misma sede se protegen cientos de miles de piezas del olvido o la destrucción.En la tarea se contó con el asesoramiento y planificación de la Lic. Guadalupe Basualdo, especialista en gestión documental, quien destacó la importancia de normalizar los procesos de trabajo del archivo a partir de las buenas prácticas y normas archivísticas internacionales, como la norma ISAD G.En palabras de Basualdo: “Durante 2022, se identificaron dos series aún no descriptas para lo cual se elaboraron instrumentos de descripción. Así se facilitó el acceso a más 50.000 copias fotográficas que carecían de dicha descripción. Además, se elaboró un protocolo para la digitalización fotográfica y la guarda de la documentación electrónica. En esto fue fundamental la recuperación de las memorias del trabajo archivístico que conservan los equipos, así como otros profesionales de agencia, fotógrafos y periodistas”.El parate provocado por los despidos masivos que el último gobierno le asestó a la agencia en junio de 2018 –conflicto extendido hasta 2019– quiso aniquilar no sólo la capacidad operativa de Télam como agencia federal, sino también su archivo. Es decir, su memoria.Durante aquel período, los trabajadores del área fueron desprovistos de las claves de editor y despojados de tareas. Inversamente, hoy se impulsan acciones y alianzas en favor de una reconstrucción.Así, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) devolvió oficialmente en octubre un valioso acervo de imágenes que fue limpiado, conservado, ordenado y digitalizado por ese organismo. Se trata de material obtenido en las coberturas fotográficas que la agencia realizó sobre actividades oficiales durante la última dictadura cívico-militar, en movilizaciones de movimientos de derechos humanos y de enviados especiales a las Islas Malvinas durante la guerra de 1982, entre otras.Desde 2004, el ANM releva documentación fotográfica y audiovisual de diferentes instituciones y organismos públicos y/o privados, relacionado con los derechos humanos. En ese marco, las piezas fueron reintegradas a su fuente de origen. A Télam.