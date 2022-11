Janis Joplin, la voz que nunca murió

Diseño: Jazmin Guzmán.

Janis y su sonrisa constante. Murió muy joven, a los 27 años, como tantas otras estrellas del rock. (IG janisjoplin)

Una historia que comenzó en Texas

Janis y su mítico Porsche. (Foto AFP)

Joplin, pura potencia en el escenario. (IG janisjoplin)

Carola Kemper y la última canción de Janis

"Descubrí a Janis cuando entré a la comedia musical Hair", cuenta Carola Kemper. (Foto: Álbum personal)

Claudia Puyó y la pequeña niña triste

"Era única en el mundo -cuenta Puyó-, con esa voz que parecía dos voces en una".

Lula Bertoldi, Si es un sueño, no quiero que nadie me despierte

"Janis es una de esas cantantes cuya voz sale directo del corazón y de la experiencia de vida", afirma Lula. (Foto: Candelaria Lagos)

Janis Joplin. Ilustración de Osvaldo Révora.

Hace exactamente 52 años J, pero nos dejaba su voz."Su voz descarriadaQue encontró en el bluesLa fuga del viento, la partitura del relámpago".Así la describíaen su poema, un homenaje a la mujer que había cambiado la historia del rock para siempre, y que el 4 de octubre de 1970 ya era parte del cielo.Tambiéndejaba un testimonio conmovedor en su poemaescrito a dos años de la muerte de la cantante, en 1972, año en el que la poeta también dejaba este mundo, en trágicas circunstancias:"A cantar dulce y a morirse luego.no:a ladrar.Así como duerme la gitana de Rousseau.Así cantás, más las lecciones de terror.Hay que llorar hasta rompersepara crear o decir una pequeña canción,gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausenciaeso hiciste vos, eso yo.Me pregunto si eso no aumentó el error.Hiciste bien en morir.Por eso te hablo,por eso me confío a una niña monstruo".Janis Joplin, “la niña monstruo”, había nacido en 1943 en, el peor de los contextos para un alma sensible y libre, que no estaba dispuesta a someterse a los estereotipos de “lo femenino”.Como bien señala la autora Anabel Vélez, su deseo de gozar de las mismas libertades que tenían los hombres la convirtió en un bicho raro y le valió el rechazo social y familiar en una etapa decisiva de su vida: la adolescencia., donde pudo desplegar su creatividad.Partió a la universidad de Austin y allí comenzó a cantar folk y blues en el circuito de bares de la ciudad. Pero, en 1966,y pudo desplegar todo su talento de la mano de su banda Big Brother and The Holding Company. El éxito trajo un contrato para grabar su primer disco homónimo.Pero el salto a la fama se dio con su participación en el. Actuaron en dos fechas. La segunda presentación significó un antes y un después en la carrera musical de Janis que le trajo manager nuevo y contrato con Columbia. En 1968 publicaron "Cheap Thrills", que fue número uno en ventas, con bombas interpretativas como las versiones de “Summertime” y “Ball and Chain” de la genial Big Mama Thornton.Con el éxito en su haber y llevándose al guitarrista de la banda,. Sus logros artísticos no pudieron evitarle que la prensa hiciera foco en sus elecciones personales y sus hábitos de consumo de drogas y alcohol. Ese mismo año, editó con la Kozmic Blues Band “I Got Dem OI’Kozmic Blues Again Mama!” y se presentaron en el festival de Woodstock.Con la llegada de 1970,con la que giró por los Estados Unidos, con ovaciones o disturbios, según donde se presentaran. Incluso, fue detenida por usar lenguaje indecente sobre el escenario y no faltaron fechas canceladas.Tras una gira por Europa, Janis grabó su placa consagratoria “Pearl”. Inolvidables canciones como “Me and Bobby Mc Gee”, “Cry Baby” y “Mercedes Benz”., que una sobredosis de heroína no le permitió ver publicadas.Así se fue, diferente, distinta, única en su especie y fiel a sí misma. Antes de partir, dejó su voz para la posteridad.Su legado ha sido inspiración para infinidad de artistas, su voz siempre será presente. Tres músicas argentinas, de diferentes generaciones, dan cuenta de esto.“Este esbozo de homenaje me interroga históricamente. En ese momento, cuando Woodstock, yo estaba en el colegio y escuchábamos Los Beatles. "When she was just seventeen / You know what I mean"."Descubrí a Janis con delay, recién cuando entré a la comedia musical 'Hair'. Las producciones teatrales siempre me dieron un lugar, en momentos de la dictadura, cantaba junto a Tato Bores y Moria. Y mi gran rebeldía era soltarme las lanas, cuando Gerardo no iba a la función (el dire-Sofovich). Tony Lestingi, bailarín, me avisaba. Si no, me peinaba con rodete"."En cuanto a. Grabar una canción como 'María corazón', que diga: 'Valora tus buenas gambas, al carajo lo demás'. De sus canciones siempre me acuerdo de: 'Oh Lord, won't you buy me a color TV...' Y su concierto en Monterrey"."Sin duda su forma de cantar fue inconfundible y visceral. La voz es una fuente que nos conmueve. ¡Y Janis lo logró!”“La primera vez que escuché a Janis Joplin era un single que yo tenía de chica, que me habían regalado, y tenía 'Cry Baby' de un lado y del otro, no sé qué tenía. Pero ya a los dieciocho años, como mucha gente me escuchaba cantar y,, empecé a interiorizarme y a comprar discos, vinilos, la mayoría eran en vivo salvo Kozmic Blues, que es el único disco que no está en vivo"."Hay muchas canciones compuestas por Janis que son mortales, comobueno… ¡canciones que son maravillosas! Pero, yo recomendaría como('Pequeña chica triste'). Es mi canción predilecta lejos. Es una bellísima canción".Gran cantante, sus influencias fueron Etta James y Bessie Smith.y no tuvimos la suerte de escucharla mucho tiempo más. Janis, para terminar, tenía una impronta, una pasión, era apasionadísima cantando. ¡Tenía una fuerza! Era única en el mundo, además de tener, ¿no?, como bitonal. ¡Conmovedora, Janis!”de decir ‘escuché todos los discos, escuché todo y por eso, canto así’. Pasó a la inversa: yo empecé a cantar en guitarreadas, en fogones a los once, doce años, en mi casa, en la de amigos; así, guitarra criolla y asado, fui cantando y cantando cosas de León Gieco o La Renga, lo que escuchaba en ese momento cuando comenzaba a tener mis bandas -Aerosmith, por ejemplo- y empecé a pelar una voz (que es la que tengo yo naturalmente) que está como medio rota, medio rasposa. Y alguien, alguna vez, en un asado, por el tipo de aspereza, como ese timbre"."Obviamente, no tengo esa virtud- se apura a aclarar con mucha modestia, Lula- pero, digo, le recordaba la voz. Y yo dije ‘¡¿quién?!’ Yo era chica, tendría 13 años. Ahí, me puse a investigar quién era. Y, bueno,Es una de esas cantantes cuyay de la experiencia de vida. La mina cantaba desde la entraña. Le salía de las tripas la voz.. Vivía con el corazón roto y, además era una reject de la sociedad, siempre la quisieron dejar a un lado, la quisieron tapar. Y bueno, eso era la voz de ella. La voz de ella habla de todo eso. No sus letras: su voz”.