Lo Celso tiene un desgarro "grado 1" y llegará con lo justo al comienzo del Mundial

Lo Celso tuvo molestia en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El mediocampista Giovani Lo Celso, de Villarreal, de España, acusa una lesión muscular "grado 1" y llegaría "con lo justo" al estreno del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Qatar 2022 el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, aunque su inclusión en la lista final de 26 convocados está asegurada porque el técnico, Lionel Scaloni, lo considera en el equipo titular.

Lo Celso llegaría con lo justo al Mundial de Qatar. Foto: AFP

Lo Celso se suma a una serie de jugadores de la Selección que llegan con complicaciones.

Aun cuando Villarreal no emitió un parte oficial respecto de la lesión del zurdo volante, allegados a la institución dieron cuenta en los medios españoles que la molestia que afecta al ex Rosario Central esen el encuentro que su equipo perdió en la tarde-noche del domingo con Athletic Bilbao (0-1), por La Liga española.El propio entrrenador, el recién llegado Enrique "Quique" Setién había alertado horas atrás de la complejidad de la lesión que afectó a, sostuvo en conferencia de prensa.Independientemente del tiempo establecido de recuperación, el técnico Lionel Scaloni no piensa en desafectar al jugador y - por el contrario- estima contar con el rosarino en el encuentro debut ante Arabia Saudita, previsto para el martes 22 de noviembre en el estadio Lusail, de Doha.La lesión del exfutbolista de Rosario CentralEsta nómina llegaba a la docena de integrantes pero este finde semana hubo dos buenas noticias, ya que volvieron a la actividad el volante Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen, que perdió 2 a 0 en su visita a Leipzig por la Bundesliga. El ex River Plate, que venía de un desgarro severo en el isquiotibial de la pierna izquierda que padeció el pasado 10 de septiembre, jugó poco más de 25 minutos.Y la otra fueEl ex Racing Club que ya había estado entre los suplentes en la fecha anterior frente a Lazio, fue titular en esta jornada de la Serie A italiana en la victoria por 2 a 0 como visitante frente a Émpoli., ya que los tres que llevaría Lionel Scaloni serían Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, por una cuestión de nivel en las competencias europeas en que compiten y por tener todos ellos características técnicas similares..Otra preocupación para el cuerpo técnico pasa porque tanto la Premier League inglesa como las ligas de Francia e Italia cerrarán sus competencias premundialistas recién el domingo 13 de noviembre.Por eso la práctica abierta prevista para ese día en Abu Dabi pasaría para el lunes 14, día en que se deberá oficializar la lista de los 26 convocados definitivos, porque recién ese día podrá reunirse al plantel completo que dos días más tarde a Emiratos Árabes, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena, en la capital de ese país.Argentina iniciará la disputa de la Copa del Mundo en el grupo C enfrentando a Arabia Saudita el martes 22 a partir de las 7 y luego se medirá con México (sábado 26) y con Polonia (miércoles 30), estos dos últimos desde las 16 (siempre horario argentino).