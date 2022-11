Maggiotti propone construir 100 mil viviendas por año para reducir el déficit habitacional

El secretario de Vivienda asumirá como ministro de Desarrollo Territorial.

El gobernador Ricardo Quintela participó del encuentro.

El secretario de Vivienda, Santiago Maggiotti, que jurará en las próximas horas como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ratificó el objetivo de construir 100 mil viviendas por año para dar respuesta al déficit habitacional que existe en el país, al participar en la entrega de equipamiento informático a municipios en un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK)., afirmó Maggiotti.Sostuvo que el ministro saliente Jorge Ferraresi "siempre decía que si esta política pública de vivienda dura 20 o 25 años podemos empezar a pensar que en Argentina no tiene que existir un argentino con necesidad de vivienda".Asimismo, se dirigió a los funcionarios provinciales y municipales presentes y les manifestó que, tratando de dar soluciones habitacionales y mejorándole la calidad de vida a los argentinos".Actual secretario de Vivienda e intendente de Navarro con licencia, Maggiotti asumirá como ministro de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat a raíz del alejamiento de Jorge Ferraresi, quien retomará a la intendencia del partido bonaerense de Avellaneda.Maggiotti participó de la entrega de la entrega de equipamiento informático a municipios en el marco del, que se llevó a cabo durante la III Jornada de Planificación y Desarrollo Territorial que se realizó en el CCK.En el evento, del que participaron funcionarios y equipos técnicos de gobiernos provinciales y municipales, se analizaron los alcances y desafíos de la gestión de suelo urbano a nivel local.Al disertar sobre la importancia de la gestión de suelo en las políticas territoriales, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que "uno de los hitos de nuestra gestión es que nosotros no tenemos un Ministerio de vivienda, tenemos Ministerio de Desarrollo y Hábitat, esto fue una sabia decisión del presidente (Alberto Fernández) porque Argentina necesitaba una política que pueda vincular las áreas para resolver cuestiones habitacionales que el mercado inmobiliario no resuelve".Destacó la importancia de"Nos duele la desigualdad e inequidad, para lograr más equidad e igualdad el rol que tienen ustedes es fundamental desde la función que tiene como intendentes, concejales, gobernadores", aseguró.El secretario dijo que "queremos recuperar la idea de que el espacio sea pensado en función social y de las necesidades colectivas".Además, valoró que La Rioja y Chaco sancionaron la Ley de Ordenamiento Territorial y aseguró que"Cuando la decisión no la toman los estados la toman los mercados y dejan en el camino a la mayoría del pueblo", remarcó.A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial del Chaco, Marta Soneira, valoró que "esta ley nos da el marco necesario para ir ordenando los territorios" y dijo que en la provincia "tenemos además la ley que constituye el banco de tierras a nivel provincial y el registro único del hábitat".Señaló que hay "una gran demanda y necesidad era ordenar cada una de las comunas" debido al "crecimiento demográfico exponencial en estos últimos diez años" y que el equipamiento que entregó hoy el Ministerio es "necesario para seguir fortaleciendo las áreas catastrales".Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que "pudimos sancionar rápidamente la ley en nuestra provincia que amplió las posibilidades del marco legal" y aseguró que "estamos trabajando fuertemente para recuperar la función social de la tierra y el desarrollo productivo de la tierra".María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro, manifestó queEl intendente de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Andrés Watson, sostuvo que "en 2003 comenzamos una construcción muy grande de viviendas y a medida que fueron pasando los gobiernos hasta fines de 2014, principios de 2015 la gente tenía otra posibilidad de tener su lote e ir construyendo paulatinamente su vivienda a partir de conseguir trabajo"."Vamos a seguir trabajando para seguir teniendo una patria justa, libre y soberana y para que nuestros vecinos tengan una vivienda para desarrollar sus hogares", concluyó Watson.