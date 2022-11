Lula prepara la transición y ya hubo un primer contacto con Bolsonaro

Fernández: "Argentina y Brasil son pueblos definitivamente hermanados"

El presidente argentino afirmó este lunes, tras reunirse con Luiz Inácio Lula Da Silva, que la Argentina y Brasil son "pueblos definitivamente hermanados" y anunció que el mandatario electo del vecino país será "activista" para que la Argentina se sume al conglomerado de naciones denominado Brics.



También dijo Fernández que "el gas que podemos sacar de Vaca Muerta puede proveer a todo el sur de Brasil" y reveló que habló ese tema con Da Silva, quien "se mostró muy interesado".



Fernández deseó para Brasil "lo mejor" y resaltó que "somos pueblos definitivamente hermanados".



Lo dijo en declaraciones a la prensa en el Hotel Intercontinental de San Pablo, al finalizar el almuerzo con el presidente electo brasileño.



Luego, en una entrevista con C5N, sostuvo que la "Argentina tiene el gasoducto que estamos construyendo, que finalmente tiene un segundo tramo que va a llegar al límite con Brasil, y tiene la posibilidad de darle a Brasil el gas que necesita y que hoy Bolivia, porque hay un declive en la producción, no nos está pudiendo dar ni a la Argentina ni a Brasil".



También aseveró que con Lula "tendremos un activista para que la Argentina se sume al Brics", la asociación de naciones compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.



Dijo además que si mantuvo silencios durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, fue para "preservar la responsabilidad institucional, mantener vivo el Mercosur y mantener vivo el vínculo con Brasil, esperando que las cosas cambien, y hoy cambiaron".



Fernández anticipó que Lula Da Silva visitará Argentina "antes de asumir" como nuevo presidente de Brasil.



"Me dijo que nos iba a visitar antes de asumir", indicó Fernández en declaraciones a la prensa.



Y reveló que, mientras estaban reunidos, Lula recibió un llamado del mandatario estadounidense Joe Biden.



