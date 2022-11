Paul Pogba quedó desafectado por lesión del Mundial de Qatar

Paul Pogba está ausente en Qatar 2022 (AFP).

Le condizioni di Mckennie e Pogba ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) October 31, 2022

El mediocampista francés Paul Pogba, una de las figuras del equipo campeón del Mundo en Rusia 2018, quedó este lunes desafectado del Mundial de Qatar ya que se resintió de la lesión de la rodilla que arrastra desde mediados de año.Si bien era complicada su presencia en la Copa del Mundo, su representante, la abogada brasileña Rafaela Pimenta, confirmó que finalmente el jugador de Juventus no podrá defender el título con Francia en Qatar."Después de las pruebas médicas, es extremadamente doloroso informar que Paul Pogba necesitará todavía rehabilitación después de su operación (de una rodilla, a comienzos de septiembre). Por esta razón, Paul no podrá unirse al equipo de Francia en Qatar", informó la agente del futbolista en un comunicado que replicó la agencia AFP.El club italiano Juventus también publicó un parte médico en el que indicó que Pogba fue revisado por un especialista de rodilla que recomendó "continuar con su programa de rehabilitación".Pogba no juega desde el pasado 23 de julio, cuando participó de un amistoso de preparación entre la "Juve" y Chivas de Guadalajara, en Estados Unidos.A principios de septiembre, la estrella francesa se sometió a una cirugía en la rodilla derecha y ahí empezó a surgir la duda en torno de su recuperación de cara a la Copa del Mundo.La baja de Pogba se suma a la también confirmada ausencia de N'Golo Kanté, quien fue descartado por una lesión muscular que le demandará tres meses de recuperación.A 22 días del debut contra Australia por el Grupo D, el entrenador Didier Deschamps perdió a dos piezas claves ya que cada vez que jugaron juntos en el mediocampo de Francia, el equipo no sufrió derrotas.