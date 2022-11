La estatua de Marcelo Gallardo llegó al Monumental

(Foto: Alejandro Santa Cruz).

La estructura de la estatua del entrenador Marcelo Gallardo se encuentra en el Monumental para ser ensamblada y será inaugurada el próximo 9 de diciembre, a cuatro años de la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid.Tanto la parte del torso superior -que incluye la Copa Libertadores- como el tronco inferior de la figura del "Muñeco" Gallardo se encuentran para su ensamble en la puerta del Museo del club "millonario", sobre la avenida Figueroa Alcorta.La obra de bronce, que pesa casi 6,5 toneladas y mide unos 7 metros de altura, aún tiene cubierta la cara del DT y también la copa, que serán descubiertas en un acto público el 9 de diciembre.Para ello, convocó a la escultora Mercedes Salvall, quien se encargó del proyecto., posteó en sus redes Trillo, ex candidato a presidente de River en las últimas elecciones, quien consiguió el apoyo de toda la dirigencia de River tanto del oficialismo como de la oposición para llevar adelante el proyecto.“Le quiero agradecer a los hinchas que me apoyaron y que acompañaron para cumplir la promesa, que finalmente logramos a pesar de las críticas y con todos los problemas que tuvimos, porque en el medio estuvo la pandemia”, le dijo Trillo a Télam., el molde fue realizado en yeso y rellenado con dicho material metálico y solamente el trofeo que levanta Gallardo pesa una tonelada.La figura del "Muñeco" también tendrá su popular saco con el escudo en el pecho y una medalla, en la que además de todos los logros conseguidos, se podrá divisar el logo eterno que describe a esa conquista.El lateral paraguayo Robert Rojas volverá a jugar luego de casi 7 meses en el amistoso que River Plate afrontará ante Betis en Mendoza, el 13 de noviembre, en lo que será el último partido de la era de Marcelo Gallardo.Rojas se convirtió en el lateral derecho indiscutido luego de la venta de Gonzalo Montiel a Sevilla hace un año, pero jugó su último partido el pasado 6 de abril cuando el peruano Aldair Rodríguez, de Alianza Lima, le produjo una fractura de tibia y peroné.en la zona donde se soldó el hueso.De todos modos, la semana pasada le dieron el alta médica para que pueda trabajar a la par del resto de sus compañeros y desde entonces, el "Sicario" realiza un trabajo físico especial para poder jugar ante Betis.El paraguayo tendrá un programa de trabajo especial durante la licencia del plantel, del 14 de noviembre al 13 de diciembre, para iniciar luego la pretemporada a la par de sus compañeros.junto a Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco durante el segundo semestre de 2021 cuando el equipo se encaminó al título del campeonato local y el Trofeo de Campeones.En su ausencia, Gallardo no encontró reemplazo y probó alternadamente en su lugar con Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Casco y hasta el chileno Diaz.El plantel de River volvió a entrenarse este lunes en el predio de Ezeiza de cara a los amistosos que debe jugar el 9 de noviembre ante Colo Colo en Viña del Mar y con el Betis del chileno Manuel Pellegrini.Para esos partidos el equipo no contará con Nicolás de la Cruz, que ya fue licenciado porque va a jugar el Mundial en Qatar y está en duda la presencia de Franco Armani, jugador del seleccionado argentino.Bruno Zuculini, Mammana y Santiago Simón, que arrastraban lesiones, se recuperaron para trabajar a la par pero no así Leandro González Pírez, que padece una contractura en el isquiotibial derecho.