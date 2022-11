El líder de NTVG, Klan y Arde la Sangre "rompe el silencio", entre las novedades

EMI - Rufián.

Un rato a solas con Emiliano Brancciari

"Rufián"

Arde la Sangre rompe el silencio con su poderoso nuevo EP

"Rompiendo silencios"

Klan no se duerme en los laureles y tiene algo para decir

"Qué estoy diciendo"

Aliento de Perro sigue de festejo

"Más de 30 años"

Lucía Riet muestra "una canción botánica profunda"

"Siembra y cosecha"

Luego del multitudinario concierto brindado días atrás por No Te Va Gustar en el Hipódromo de Palermo, su líder Emiliano Brancciari sigue anticipando lo que seráSe trata de, una canción de sonoridades más cercanas al folk presentada semanas atrás, las cuales serán parte de "Cada segundo dura una eternidad", la placa con la cual el artista mostrará composiciones "que se alejan un poco del estilo de NTVG", según sus propias palabras.Arde la Sangra, el proyecto de los ex Carajo Marcelo "Corvata" Corvalán y Tery Langer, que con poco tiempo de vida ya se alzó con un Gardel al mejor álbum de rock pesado,Se trata de una producción que contiene, el cual cuenta con un videoclip; y que será presentado oficialmente el 3 de diciembre en el teatro Flores.Klan, el gran referente de, su nuevo tema que anticipa su próximo disco, el cual será lanzado a través de su sello Ciri Records.Recientemente invitado por Wos en sus shows en el estadio Diego Armando Maradona,, y no para de acumular seguidores.Pocos días después de haber sido el show apertura de la banda alemana Die Toten Hosen en Obras, Aliento de Perro celebra 20 años en la escena local del punk rock conEl álbum de la banda de Villa Rosay será presentado el 11 de noviembre en El Teatrito."Una canción botánica profunda" fue la definición elegida por la cantautora Lucía Riet a la hora de referirse a, el cual verá la luz el 25 de noviembre y será interpretado en vivo dos días después en el Club Cultural La Minga.La composición escrita en colaboración con Ezequiel Borra se suma a "Dios del viaje", el anterior corte. En tanto, se espera para el 4 de noviembre "Lo pequeño", otro anticipo, para completar el EP tres semanas después con la canción que da nombre a la producción.