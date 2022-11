Detuvieron a una activista cuando estaba por atacar un Van Gogh en el Museo de Orsay

La mujer fue detenida en el momento exacto en que se quitó la campera por lo que quedó a la vista el mensaje de su camiseta, "Just stop oil". / Foto: Twitter.

Los atentados anteriores

Una activista anti petróleo de la agrupación Just Stop Oil fue detenido cuando intentaba lanzar sopa contra un autorretrato de Vincent Van Gogh en el Museo de Orsay en París, en una acción frustrada gracias a que se intensificaron las medidas de seguridad en el marco de las agresiones contra obras de arte.Si bien la noticia trascendió este lunes, el suceso -el intento de ataque y su consiguiente fracaso- sucedió la semana pasada, en el mismo día que integrantes de la mentada asociación ecologista se pegaron a la famosa "La joven de la perla" de Vermeer, en el museo Mauritshuis de La Haya, Países Bajos.Luego de reforzar sus medidas de seguridad, los guardias del Museo de Orsay de París detuvieron a una joven militante ecologista radical cuando se disponía a lanzar sopa contra el 'Autorretrato de Saint-Remy' de Vincent Van Gogh, una pieza de 1889.Además, los guardias impidieron que derramara líquido sobre un cuadro cercano de Gauguin, según dan cuenta hoy medios europeos.Iba acompañada de otras personas equipadas con cámaras que pretendían grabarlo todo para darle difusión.La joven no fue detenida, pero el Museo de Orsay ha interpuesto una denuncia por intento de degradación voluntario.: irrumpen en espacios cerrados, atacan patrimonio cultural, en su mayoría obras de cientos de años de antigüedad, tiran comida en un mundo con miles de hambrientos, en nombre de la defensa del planeta y en contra de los combustibles fósiles. ¿Se puede alertar sobre algo que está mal haciendo algo que está mal?dando fuerza a sus exigencias con este tipo de operaciones mediáticas.Los atentados anteriores -una sucesión en muy pocos días- incluyen "La joven de la perla", por el cual la policía neerlandesa detuvo a tres activistas climáticos del movimiento Just Stop Oil; arrojaron torta de chocolate en la cara del modelo de cera del rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds de Londres; y acciones similares sobre "Los girasoles" de Van Gogh y "Los almiares" de Claude Monet.Frente a esta ola de ataques a centenarias obras de arte, sumado a otros hechos de protesta ecologista, se expresó el