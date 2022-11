Ucrania denunció que nuevos ataques rusos dejaron más de 100 ciudades sin luz

Un ataque masivo lanzado por Rusia impactó infraestructura crítica en la capital ucraniana. Foto: AFP.

La contraofensiva de Rusia

La oleada de misiles en el día 250 del conflicto cayó en algunas de las principales ciudades ucranianas. Foto: AFP.

El acuerdo para exportar cereales

Buque ucraniano con cereales. Foto: AFP

El vínculo entre China y Rusia

Xi Jinping, presidente de China. Foto: AFP

Un ataque masivo lanzado este lunes por Rusia impactó infraestructura crítica en la capital ucraniana, Kiev, ydos días después de que el Kremlin culpara a las fuerzas ucranianas de los ataques con drones a su flota de Crimea en el Mar Negro.La oleada de misiles en el día 250 del conflicto, entre otras."Más de 50 misiles de crucero fueron lanzados" contra objetivos en todo el país en la mañana del lunes,"Desde las 7 (las 2 en la Argentina) del 31 de octubre, los ocupantes rusos llevaron a cabo varias oleadas de ataques con misiles contra infraestructuras críticas en Ucrania", dijo el Ejército, añadiendo que "44 misiles" fueron derribados y que uno de ellos cayó en territorio moldavo, junto a la frontera ucrania, sin causar víctimas, según la agencia Interfax.Imágenes publicadas por el Ministerio del Interior de Moldavia mostraban, en la frontera con Ucrania, además de ventanas rotas en varias casas de la zona., dijo que no había justificación para que Rusia lanzara misiles destinados sólo a infligir sufrimiento a los civiles."No justifique estos ataques llamándolos una 'respuesta'. Rusia hace esto porque todavía tiene los misiles y la voluntad de matar ucranianos", tuiteó.Rusia confirmó poco después quey que "todos los objetivos designados fueron alcanzados", afirmó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.Los bombardeos,, se producen días después de que Rusia culpó a Ucrania de los ataques con drones a su flota de Crimea en el Mar Negro.Tras ese ataque, el Gobierno de Rusia anunció el sábado que suspendía su participación en el acuerdo alcanzado en julio que permite a Ucrania exportar sus cereales,El acuerdo, que establece un corredor seguro para que los buques puedan navegar hasta Estambul para ser inspeccionados,Pese a la suspensión rusa,El "Admiral de Ribas" y el "Mount Baker" salieron de puertos ucranianos, según el portal de seguimiento Marine traffic.Doce embarcaciones tenían previsto zarpar este lunes, según el Centro de Coordinación Conjunta (CCC), que supervisa el acuerdo para exportar productos ucranianos por el mar Negro que fue mediado por Turquía y por la ONU."aunque Rusia dude".Moscú advirtió este lunes que mantener el acuerdo sería "peligroso" y "difícil" sin la participación de Rusia, que no puede garantizar "la seguridad de la navegación en esas zonas", por lo que el transporte de granos será más arriesgado y peligroso", según declaró a la prensa el portavoz, Dmitri Peskov.Mientras escala el conflicto,enviado a la Sociedad de Amistad China-Rusia y divulgado este lunes por la Televisión Central de China."Actualmente las relaciones chino-rusas de asociación integral e interacción estratégica en la nueva época mantienen su alto nivel de desarrollo, los intercambios y cooperación en diferentes ámbitos se profundizan, la amistad entre los dos pueblos se fortalece incesantemente", resalta el telegrama con motivo del 65 aniversario de la sociedad.Paralelamente,y corresponde a los intereses de los ciudadanos de ambos Estados.En particular, informó que el año pasado el intercambio comercial ruso-chino alcanzó un máximo histórico de 140.000 millones de dólares y que la interacción económica ruso-china sigue aumentando a pesar de la inestable situación mundial.