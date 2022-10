Desbaratan una fiesta clandestina en La Plata con más de 800 personas

El organizador de la fiesta se encuentra detenido en la comisaría séptima. Foto: Captura Streetview.

Una fiesta clandestina confue clausurada esta madrugada en la zona de Abasto, partido de La Plata,La fiesta se desarrollabay no contaba con las habilitaciones correspondientes, según informaron fuentes policiales., aunque no se dio a conocer su nombre.Las fuentes indicaron que el desalojo se realizó en forma pacífica y que no se produjeron incidentes.