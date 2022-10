Al menos 60 muertos en el colapso de un puente colgante recién reparado

Una captura de las imágenes d evideo que circularon en las redes después del colapso del puente. Foto: TW.

La Argentina expresa su pesar por los fallecimientos tras el derrumbe del puente colgante de Morbi, en Gujarat.



El gobierno argentino se solidariza con las familias de las víctimas y con el pueblo de la India. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) October 30, 2022

El rescate de las víctimas por el colapso del puente

Otras tragedias en puentes

Al menos 60 personas murieron este domingo en India cuandoLas autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en el puente celebrando un festival, cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron.declaró a la agencia AFP el ministro local Brijesh Merja.Otras fuentes ofrecieron informaciones no confirmadas de 90 decesos en el accidente, ocurrido en Morbi, a unos 200 kilómetros al oeste de la principal ciudad de Gujarat, Ahmedabad.La gente había acudido en masa al puente para rituales y por el festival de Diwali. Había muchos niños y mujeres entre las víctimas", dijo un testigo a los medios locales.Vídeos difundidos que aún no pudieron ser verificados mostraban aEl puente colgante de 233 metros, construido en la era del mandato británico, había sido abierto esta misma semana al público, tras siete meses de trabajos de reparación.La emisora NDTV informó que el puente reabrió el miércoles a pesar de no tener un certificado de seguridad y que las imágenes difundidas del sábado lo mostraban tambaleándose.Las autoridades lanzaron una operación de rescate tras el colapso con submarinistas desplegados en la zona para encontrar a los desaparecidos.El primer ministro, que se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.tuiteó su oficina. "He pedido que la situación sea vigilada de cerca y de forma continuada, y (que las autoridades) extiendan toda la ayuda posible a los afectados", indicó.El gobierno de Gujarat describe el puente en su web oficial comoUn paso elevado se derrumbó en 2016 en medio de una calle muy concurrida en la ciudad de Kolkata (este) dejando al menos 26 muertos.Los equipos de rescate sacaron a cerca de un centenar de personas bajo las enormes piezas de cemento y metal.En 2011, al menos 32 personas murieron cuando un puente lleno de gente que acudía a un festival colapsó en el noreste del país, a unos 30 kilómetros de Dajeerling.Menos de una semana después, 30 personas fallecieron cuando un puente peatonal sobre un río en el estado nororiental de Arunachal Pradesh se derrumbó.En 2006, el hundimiento de otro puente de 150 años de antigüedad en el estado de Bihar al paso de un tren de pasajeros dejó al menos 34 víctimas.