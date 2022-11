Escritores santiagueños "van ganando más espacios" y se consolidan con sus obras

Feria del Libro de Santiago del Estero, un lugar para difundir las voces locales. Foto: Emilio Rapetti.

Foto: Emilio Rapetti.

Francisco Avedaño. Foto: Emilio Rapetti.

Ernesto Picco. Foto: Emilio Rapetti.

La poesía del Norte argentino hace que "exista una noción de región"

El escritor y poeta Euloquio Rojo. Foto: Emilio Rapetti.

La, que este domingo cierra sus puertas en la capital, convocó a miles de visitantes de distintos puntos del país que llegaron en busca de libros, propuestas literarias y charlas con destacados nombres de la literatura, como Claudia Piñeiro o Guillermo Martínez; sin embargo a pesar de las y los invitados de otras regiones, también, según coinciden en diálogo con Télam.Los santiagueñosson escritores distintos,, pero comparten la importancia de revalorizar las obras locales que tienen mucho para ofrecer a los lectores. En este sentido, resaltan que “año a año la Feria del Libro en Santiago del Estero va creciendo” y en esta edición “se ha expandido por diferentes lugares de la ciudad y también en más días”.Pero“Claramente hay un crecimiento y una diversificación de los autores santiagueños, lo cual es muy importante y notable”, sostiene Picco, de 40 años, ganador en 2019 de la Beca Michael Jacobs de Crónica Viajera por “Soñar con las Islas” y que en esta edición del encuentro editorial presentó su último libro “Crónicas de Litio”.“Los autores y autoras santiagueñas están teniendo más espacios, porque si bien vienen invitados de lujo de Buenos Aires que siempre son los requeridos por las lectoras y lectores, también los autores santiagueños se van consolidando y ganando más espacios”, dice y ejemplifica este crecimiento con el mapa editorial de la provincia:; tenemos más editoriales independientes propias y cada vez hay una articulación mayor a nivel regional”. En todo caso, piensa Picco, "nos falta que nuestros libros circulen más por las otras regiones y que nos leamos entre nosotros".Para el escritor y periodista, la Feria del Libro de “ser un lugar de encuentro” y "una buena foto de las que cosas que se están moviendo", se refiere, por ejemplo, a que "la edición se está profesionalizando y eso es muy importante”. En este sentido, explica que "en Santiago en la última década ocurrieron el aumento, primero, y luego una mayor profesionalización de los emprendimientos editoriales”, a tal punto que "hoy nuestras editoriales locales no tienen mucho que envidiarle a las de las grandes ciudades y todavía tienen mucho por crecer".Ahora bien,, por lo tanto “es el gran desafío que tenemos en las provincias con los libros y con las industrias culturales en general"publicó en 2012 su primer libro sobre un estudio de los medios de comunicación en Santiago en una edición de autor porque no existían editoriales como Edunse o Bellas Alas, queA diferencia de ese entonces, hoy la industria local está cambiando y esos libros se distribuyen en todo el país y en su caso, cuenta, "con Edunse pude publicar mí primer libro de crónicas periodísticas en 2019 y fue un gran salto adelante; después mis otros trabajos ya salieron con editoriales de Rosario y Buenos Aires".Otro de los escritores que participó de esta edición de la Feria fue Francisco Avedaño, de 42 años, autor de tres libros de poesías inéditos (“La piedra de Sísifo”, “A nivel del mar” y “Simulacro”) y de poemas que integran varias antologías. A propósito de la cita literaria, resalta la importancia de los numerosos estudiantes que pasaron por la feria, ya que "a partir de la memoria impresa que te propone el libro, el tiempo se resguarda y de alguna forma u otra los jóvenes se acercan a un tiempo detenido que se pone en movimiento cuando ellos los leen".Si bien reconoce que actualmente. En este sentido, celebra que "cada vez más jóvenes y niños se están volcando a la lectura".Desde el jueves hasta este domingo, la feria llevó como lema "Leer te conecta", lo cual para él “tiene un sentido acertado, de haber elegido una manera más moderna de referirse a algo que siempre existió: la lectura, la literatura, la poesía y la historia que te conecta con otro plano de situación que no es la cotidianeidad”.“Te conecta con una parte de tu propio ser, esa cuestión mágica que tenemos nosotros, evolutivamente hablando, porque para poder leer descifrando sentidos del alfabeto se exige un nivel elevado de desarrollo, esa cuestión que nosotros tomamos con mucha naturalidad de leer y escribir es algo bastante difícil, no lo puede generar ningún otro ser de la naturaleza, salvo nosotros”, dice.A la vez, Avedaño destaca que, ya que no solo se intercambian bienes y servicios u objetos, como el libro, sino también se intercambian saberes, prácticas y cosmovisiones”.“Un poeta o escritor que viene de otra provincia viene con su manera de entenderlo, su propia realidad y cuando se llega a un lugar como este, Santiago del Estero, que es un territorio de misterio, pueden descubrir algunas cosas y nosotros también, entonces la feria es una buena oportunidad de comunión e intercambio”, resalta.Como parte de esos posibles intercambios, uno de los invitados a la feria fue el escritor jujeño Euloquio Rojo, para quien el encuentro es "muy importante" ya que. "Creo que es importantísimo que se pueda ir llevando estas congregaciones, encuentros, asambleas, de las ferias, a distintos puntos del país, que es la forma en que vamos a generar interacción necesaria para después tener una visión del país, para sentirnos hermanados".A su turno,a y cuyo primer libro se titula “Son pretextos” (2013), remarca queAsimismo reconoce el crecimiento de la feria del libro, ya que se ha “profesionalizado muchísimo en el transcurso de este tiempo y ahora la feria es inmensa; y este año tenemos editoriales pequeñas del norte argentino”.Lavaisse además de escritor (pronto publicará una nueva novela) también es editor de Umas, una editorial pequeña que dirige junto a Rocío Pereiro y Junco. "Las editoriales pequeñas tienen como principal dificultad la distribución. Nos cuesta mucho, entonces estos espacios nos sirven para afianzar ciertos lazos que por ahí son preexistentes y esta feria nos favorece que intercambiemos material, porque lo que queremos es que las obras viajen, salgan de los lugares donde nacieron, ampliar el público", explica.En cuanto a la impronta de la literatura santiagueña considera que “a la hora de escribir creo que es muy original, especialmente por el trabajo de la lengua, como la del escritor riojano, tucumano, porque no habla la lengua que se habla en el puerto, y eso al momento de producir literatura es muy original. Es una apuesta política no usar la lengua del puerto”.Al mismo tiempo, Avedaño destaca que la literatura regional propone "otra manera de entender el paisaje, otra manera de entender el hombre”.Y agrega:, al estar despojadas de esas situaciones puede ocuparse de temas que quizás son más importantes: la fragilidad y el detalle de lo cotidiano como un mensaje poético, filosófico, y esa realidad es que la que podemos ofrecer desde Santiago del Estero”.Por su parte, Picco prefiere no calificar de una forma determinada a la literatura santiagueña porque no cree que exista tal cosa, "ni que haya algo esencial que la distinga de la de Catamarca o de la Patagonia”, pero “sí diría que la literatura hecha en Santiago tiene un pasado interesante que hay que redescubrir siempre y con un presente en expansión".Los poetas del Norte Entero fue el nombre de un encuentro que se llevó a cabo en el marco de la Feria del Libro de Santiago del Estero y reunió ay en el Mercado Armonía, para compartir un espacio entre pares en torno a la escritura y la producción poética., dice el escritor santiagueño Francisco Avedaño luego de la actividad que reunió a poetas del norte y ofreció un encuentro distinto y particular, ya que no estuvieron en una sala del predio ferial sino que debatieron, charlaron e intercambiaron experiencias en la ribera del Río Dulce y en el Mercado Armonía.Pero a pesar de esa diversidad y amplitud que hace inclasificable la literatura en función de una zona, el escritor identifica algunos "elementos en común" entre quienes escriben poesía en el Norte, tales como "la relación con el paisaje y con el entendimiento del tiempo porque nosotros tenemos un tiempo diferente"."Hacia el norte mientras más subes y cruzas las fronteras de Argentina vuelves a ver esta idea que el tiempo no va regido por el reloj sino por el transcurrir del sol, eso de una manera u otra, muestra nuestra realidad que esta cruzada por el ciclo natural del sol y la naturaleza”, agrega sobre esos "dos elementos que influyen en cómo cada ser humano se considera a sí mismo y allí la poesía lo que hace es dar respuestas al gran problema que tiene el ser humano, que es conocerse mortal, saber que no hay nada que uno pueda hacer para conciliar esa propia noción del fin de la existencia”.En sus palabras,. Porque uno no podría vivir sabiendo que se va a morir mañana, en cambio la poesía permite eso, que sigamos viviendo, conociendo e incorporando esa fatalidad, el drama de nuestra existencia desde la belleza y desde el lugar de la belleza interpelarnos".Desde esa perspectiva, el escritor considera que "este tipo de circunstancias y elementos en común de nuestras culturas hacen que exista una noción de región, no solo el paisaje sino la cultura nuestra particular, como norteños" y al mismo tiempo otro factor en común es que "no vivimos encerrados en la histeria colectiva de las ciudades", ya que "tenemos noción del horizonte" y de la naturaleza que los rodea y eso "son elementos que nos convocan y nos unen a los poetas del norte argentino.Entonces para el escritor santiagueño es en esas zonas del paisaje, la geografía, el entorno, donde confluyen similitudes y particularidades en la producción poética de las autoras y los autores del la región Norte, porque el“Nosotros tenemos esta realidad, tanto como poetas, como seres humanos, que viven en una región determinada y personas que perciben la poesía naturalmente del entorno, el paisaje se traduce en palabras”, reflexiona sobre ese diálogo entre escritura y paisaje que se retroalimentan, donde el paisaje "de una u otra forma le da estructura a nuestra poesía y por otro lado nuestra poesía termina dándole estructura al paisaje”.Euloquio Rojo, escritor jujeño que participó del encuentro durante la feria, propone una expansión de sentido al destacar que "cuando uno piensa el Norte, no solo lo puede pensar desde lo literario, o desde lo poético" sino que hay que pensarlo como un todo. En tal sentido "hay que recuperar la historia de cada uno de los pueblos del norte, no solo desde la expresión artística, un punto de conciencia, sino desde la vivencia misma de norte”.Para Rojo, "el narrador del sur es algo totalmente distinto al del Cuyo, Litoral y Norte, ya de entrada vemos las realidades desde una mezcolanza más abrupta”, ya que la situación “es absolutamente distinta a aquel que se ha criado entre torres con celulares a los que estamos acostumbrados al silencio, por ejemplo”.A la vez "la literatura es muy amplia, ahora se habla mucho de la poesía testimonial, del género epistolar, que es muy importante, gente que está empezando a contar historias, las historias de barrios que si no hubieran sido por vehículos culturales alternativos no se conocían. Madres que escribieron diarios íntimos, abuelos que han contado sus experiencias, hasta una bicicleta puede ser una gran historia, y así hay millones de historias; y así nace la literatura", dice.Por eso,; el tema es que la literatura trata de reconocer en ella la conciencia civil, cultural que vamos llevando y eso es el pueblo", considera. "La literatura es narrar aquello que aún no fue narrado: las historias de los pueblos, lo nuestro", concluye.