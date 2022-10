Buenos Aires celebró el Día de Muertos con tradiciones andinas y mexicanas

El Día de Muertos es una tradición ancestral en México y en las comunidades andinas / Foto Cris Sille

Agrupaciones artísticas celebraron este sábado el "Día de los Muertos" o de los Fieles Difuntos, siguiendo tradiciones andinas y mexicanas, con armado de altares y la presentación de distintos rituales, ferias de emprendedores artesanales, talleres para la infancia, narraciones orales y danzas ancestrales.La propuesta estuvo a cago del grupo "Somos Calaveritas", un colectivo de artistas migrantes, mujeres y disidencias, que por quinto año consecutivo realizó su celebración del "Día de Muertos" en el Centro Cultural Víctor Jara del barrio Parque Patricios con un público que colmó las instalaciones hasta la puerta de entrada., explicó a Télam Corina Rojo, una de las referentes mexicanas, encargada de organizar los altares conmemorativos."Aunque parezca una contradicción, no se trata de alabar la muerte sino de celebrar la vida, de exaltar que el paso por este mundo no haya sido en vano", agregó.La artesana oriunda de Guadalajara, con 15 años de residencia en el país, explicó que "estas tradiciones son prehispánicas, con un arraigo popular de mucho peso, ya en México existen pueblos en donde esta celebración es mas importante incluso que la Navidad".La idea de los organizadores es realizar esta celebración de manera itinerante, lo que hacen desde 2018 aunque durante la pandemia, como todos, tuvieron que resignarse a que sea de forma virtual.La mexicana Erika León, también integrante del colectivo organizador del evento, amplió:"Aquí en Argentina se conmemora en Jujuy y Santiago del Estero pero no fue fácil instalar una tradición extrajera que no tiene nada que ver con las festividades comerciales de Halloween ni con películas de Disney", aseguró León.(Fotos Cris Sille)El Día de Muertos es una tradición ancestral en México y en las comunidades andinas, que proviene de las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos que se conmemoran el 1 y el 2 de noviembre, que celebran el retorno de los difuntos que conviven con las familias durante ese día y disfrutan la comida de las ofrendas y los altares de muertos., resaltó Alex Cuéllar, llegado desde Bolivia como una autoridad espiritual aimara.En este día en México y las comunidades andinas celebran el retorno de los difuntos que conviven con las familias y disfrutan la comida de las ofrendas y los altares de muertos."Se trata mas bien de hacer memoria y rescatar identidad", reseñó Cuellar."La clave es cultivar la memoria, la identidad ancestral, no avergonzarnos de nuestra historia sino desandarla. Estar en contacto con nuestros ancestros fortalece nuestra identidad, en estas fechas evocar a nuestros abuelos fallecidos, convocarlos y ellos estarán presentes, es el ciclo de la vida", dijo.Y, reflexionó:Mírela Vega, artesana de Bolivia, comentó: "Pretendemos honrar la vida y a los que no están en estas fechas, conmemorar sus legados, estar en contacto con nuestra madre tierra, la Pacha-Taika, sin slogans falsos, necesitamos mas humanidad".En la muestra hubo venta de "tantawawas" (niños de pan), api boliviano (bebida típica andina), pan de muerto mexicano y "chilaquiles" (plato típico mexicano), En la fiesta tocaron el grupo folklórico femenino Kantuta y Latitudes sonoras, trío de raíz folklórica de jaranas y marimba de chonta, leona y voces, entre otros. También actuaron grupos folclóricos como Munay Pacha, de danza tradicional boliviana y el dúo Elementadas de danza de tierra.Al cierre se presentó la banda sonora "Música Andina Para Todos los Santos", conjunto musical que honra a sus muertos en distintos cementerios para estas fechas.En el final, en un comunicado de la Mesa del Aya Mark'ay Quilla un grupo de profesores reclamó el "resguardo de los inmigrantes con sus culturas, exigiendo que este año se respeten las ceremonias tradicionales de comunidades indígenas y migrantes para despedir a las almas de sus difuntos, sin estigmatizar esta celebración".