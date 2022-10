"Vecines" del Barrio Mugica protagonizaron la marcha del Orgullo Trans Villero Plurinacional

Foto: Florencia Downes.

LaTrans Villera Plurinacional

Una multitud de vecines trans y travestis protagonizó este sábado por la tarde en las calles y pasillos del Barrio Padre Carlos Mugica la cuarta edición de la Marcha del Orgullo de la diversidad Trans Villera Plurinacional, en la que reclamaron una Ley Integral Travesti y políticas públicas de todos los niveles del estado para garantizar el acceso a derechos.La edición de este año tuvo como lema principal, y contó con la presencia durante parte de la jornada de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.La ministra afirmó que "es un orgullo poder visitar un espacio de lucha y reivindicación como este, por eso lo elegí para mi primer recorrido territorial; vengo de San Luis que es una provincia que apuesta muy fuerte al reconocimiento de les compañeres travestis y trans y esa es una mirada que también hay que consolidar en todo el país"., señaló la funcionaria."No va a ser esta la última vez que pase por este espacio, porque me comprometí a acompañar el desarrollo de esta cooperativa de trabajo, y porque prometí que voy a venir a jugar al fútbol en el espacio que han consolidado y que es muy importante por lo que nos cuesta a las diversidades entrar en un espacio tan patriarcal como el fútbol; les pido que sigan luchando porque ustedes le cambian la vida a las compañeras, ustedes han salvado muchísimas vidas de muches compañeres", completó Mazzina.Desde las diez de la mañana vecinos y vecinas del Barrio Mugica comenzaron a reunirse en la manzana 12 frente a la Casa de la Diversidad Trans Villera conducida por Martina Pelinco, en la que además funciona el Centro de Capacitación Alma Mater junto a una cooperativa textil que brinda trabajo a personas trans.Con la participación de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales, la movilización comenzó pasadas las 16, acompañada por música y banderas multicolores que eran saludadas por los vecinos que se asomaban de sus casas a presenciar la movilización.Martina Pelinco, impulsora de la marcha, afirmó en diálogo con Télam que "la Trans Villera Plurinacional nació porque queríamos mostrar otra forma de marchar por la diversidad, reivindicando nuestra identidad villera y plurinacional; con esa idea convocamos a todas las organizaciones del barrio, vecines y referentes de manzanas para pedirles que nos acompañen a visibilizar nuestra identidad y los derechos que todavía nos están robando, pero hacerlo de una manera alegre para que vean que todavía estamos resistiendo"."Al principio más de uno se asombraba porque no se imaginaba cuántas vecinas trans o travestis tenía, pero cuando empezaron a ver que nos organizábamos y que buscábamos la oportunidad de gestionar derechos básicos como un documento de identidad empezaron a vernos de otra manera; ahí muchos vecinos nuestros que también tenían problemas en el acceso al documento u otros derechos nos venían a buscar para que les contemos como hicimos o los acompañemos", recordó.La activista apuntó que "un hito importante fue el primer campeonato de fútbol trans villero en el barrio con el que nos conocieron más y empezaron a ver que acá tenemos una institución desde la cual articular distintas soluciones para el barrio y una cooperativa de trabajo"."Teníamos ganas de que no nos roben la esperanza y que no nos quede como único trabajo la prostitución para poder pagar una pieza o comer, porque además hay muchas chicas que por diversos problemas tampoco eso podían hacer; a partir de la cooperativa textil sentimos que tenemos una alternativa y estamos militando para construir otras acá en el barrio", añadió."Yo estoy feliz porque muchas de las chicas más jóvenes que están hoy acá no van a tener que pasar por todo lo que tuvimos que pasar nosotras para que se reconozcan nuestros derechos más esenciales; ellas van a poder crecer en un entorno más feliz en el que sus compañeras no se vayan muriendo a su alrededor y creo que ese es el pago que nosotras las más grandes vemos en nuestra militancia, todavía nos falta conquistar muchos derechos, pero vemos que nuestras hermanas van a tener un mejor futuro que nosotros y que con su fuerza van a ir por lo que falte", completó Pelinco.