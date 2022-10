Un fotógrafo francés lanza un álbum de figuritas LGBTIQ+ para promover un deporte más inclusivo

Foto: Cristina Sille

El mundial de Qatar y la sanción a la homosexualidad

"La idea es 'entrar a la cancha de la diversidad' y que el espectador se cruce y camine por el medio de la cancha con los jugadores" Emilien Buffard

Foto: Cristina Sille

El fotógrafo francés Émilien Buffard presentará en un libro una reinterpretación del tradicional álbum de figuritas del Mundial de Fútbol, un proyecto en el que colaboraron más de 500 deportistas y agrupaciones LGBTIQ+ de la Argentina con el objetivo de fomentar un deporte más inclusivo."Sport Friendly: ¡la cancha de la diversidad!" es el título del proyecto en el que trabajó durante un año fotografiando a 18 agrupaciones deportivas LGBTIQ+ de ocho provincias, y que cuenta con entrevistas a profesionales que buscan "visibilizar y fomentar un mundo deportivo más inclusivo".Buffard es un fotógrafo, escritor y traductor francés que se radicó en 2014 en Rosario, Santa Fe, y describe su trabajo como una "fotografía documental a largo plazo" que requiere tiempo para definir el concepto y la estética que busca lograr con sus imágenes.En diálogo con Télam, expresó que su libro fue unentre fotógrafo y fotografiado en el que quiso "visibilizar a los jugadores con su flash" para dejar en claro las luchas y reivindicaciones que cada persona quiere llevar a la cancha."Las fotografías que se encuentran en el libro no son planificadas. Yo informaba a los coordinadores de cada equipo que iba a fotografiarlos en conjunto, pero luego individualmente podían venir con algo que los representara -una prenda o bandera-, y eso es lo que vemos en las fotos principales", detalló.A pocas semanas del inicio del Mundial de Qatar, un país donde la homosexualidad está prohibida y hay una fuerte criminalización hacia la comunidad LGBTIQ+ y en medio de la fiebre por el álbum de figuritas con todos los equipos, el libro retoma ese concepto, por lo que se puede encontrar una plancha con figuritas y un póster para "colgar como hacíamos en nuestra infancia", aseguró Buffard.Además, contiene entrevistas a Cecilia Carranza Saroli, la primera medallista de oro en la historia de la vela argentina en los Juegos Olímpicos de Río en 2016; Jessica Millaman, la primera mujer trans en integrarse a un equipo de hockey; y Facundo Imhoff, de la selección nacional de vóley, tres deportistas de la comunidad LGBTIQ+."Necesitamos referentes para hacernos soñar y tener un ideal de vida. Leer la historia de quienes lograron cambiar las reglas en el deporte para hacerlas más inclusivas hace soñar y da fuerza a todos los que están siguiendo sus pasos", dijo Buffard.El fotógrafo, que expresó su "odio hacia el deporte" porque nunca le gustó la competencia ni su "lógica de tener que ganar siempre", espera que este proyecto "cuestione el rol que le queremos dar al deporte mañana" con la enseñanza de valores propios del deporte olímpico, como la amistad, el crecimiento y el aprendizaje, para hacerlo más inclusivo.Nicolás, jugador de la agrupación Gapef (Gays Apasionados por el Fútbol), se fotografío con un arnés. "Seguimos dándole importancia a la sexualidad en vez de vernos como personas; nos sorprende imaginarnos a un futbolista gay porque seguimos pensando que la sexualidad es limitante ante la capacidad del deportista", narró para el libro.Por su parte, Jimena, de Corrientes, aparece envuelta en una bandera del orgullo, con su raqueta de pádel y su panza de embarazada al descubierto. "Desde que di el paso a la maternidad solo pienso en ese ser que llevo dentro y que espero pueda tener en el futuro la oportunidad que todos merecemos. El poder ser nosotros mismos"."Nuncapodrás ser libre hasta que puedas reconocerte a vos mismo en tus acciones y en tus ideas, y no podés ser feliz en una jaula o detrás de una máscara", definió Alejandro, jugador de rugby de Ruda Macho de Rosario, a quien se lo ve besándose con un compañero de equipo.Buffard consideró importante ocupar el espacio público con este tipo de imágenes porque "si a los 10 años hubiera visto imágenes así en la televisión o en la calle hubiera normalizado la homosexualidad y no me hubiera generado dudas mi sexualidad. Tenemos que apuntar a eso. Normalizar lo que es totalmente normal", expresó.en las principales ciudades de distintas provincias ya que, según explicó, la dinámica del deporte inclusivo hoy en día se encuentra en los grandes centros urbanos.Comenzó su recorrido en octubre del año pasado en la provincia de Salta, y le siguieron Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Córdoba."En el mundo del deporte se siguen escuchando palabras homofóbicas, transfóbicas y sexistas en las canchas y en los vestuarios. La idea de esas agrupaciones LGBTIQ+ es formar espacios libres de discriminación donde cada persona pueda ir tal como es sin importar su identidad u orientación sexual, género o condición social", manifestó Buffard.La presentación del libro será en el Centro Cultural General San Martín, de la porteña calle Sarmiento 1.551, (Sala C) el miércoles 2 de noviembre a las 19, y junto a la exhibición fotográfica, estará disponible hasta el 20 del mismo mes.El espectador se encontrará con una cancha de césped sintético de 54 metros cuadrados junto a las imágenes de los jugadores con sus testimonios, que estarán colgadas en el aire repartidas por la cancha."La idea es 'entrar a la cancha de la diversidad' y que el espectador se cruce y camine por el medio de la cancha con los jugadores", concluyó el fotógrafo.