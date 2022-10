Por primera vez todos los credos religiosos del mundo expresarán su voz en la cumbre del G20

Silvina Chemen / Foto: Raúl Ferrari.

Bali, escenario del Foro Religioso del G20

Un sacerdote católico y una rabina, ambos argentinos, serán parte del Foro Religioso del G20 (R20) que se realizará la semana próxima en Bali, Indonesia, como preludio a la cumbre de líderes mundiales y con el objetivo de aportar una mirada de valores de todos los credos religiosos a los problemas económicos, de pobreza y ambientales, que, entre otros, analizarán los jefes de Estado."Es la primera vez que el Foro Religioso forma parte de manera oficial de la agenda del G20", dijo a Télam Silvina Chemen, rabina de la Comunidad Bet-El, quien, junto al presbítero católico Carlos White, participarán del evento que, por realizarse en una nación musulmana, fue armado por la ONG Nahdlatul Ulama, la mayor organización islámica del mundo con 90 millones de miembros.Todos los que integrarán este Foro Religioso "tienen un pasado de defensa de la paz y de los derechos humanos e iniciaron un proyecto global de religiones que por primera vez acompaña a los líderes del G20", explicó Chemen."Conseguimos que los lideres mundiales del G20 analicen la dimensión religiosa en las decisiones que toman, es decir qué aportes en valores pueden efectuar los distintos credos a las problemáticas mundiales", describió la rabina.Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, presidente fundador del Foro de Religión del G20 y presidente de Nahdlatul de Indonesia, destacó que la idea del encuentro ecuménico es "facilitar el surgimiento de un movimiento global, en el que personas de buena voluntad de todas las religiones y naciones ayuden a alinear las estructuras de poder geopolítico y económico del mundo con los más altos valores morales y espirituales".El Foro de Religiones del G20 aprovecha la Cumbre para ayudar a garantizar que la religión en el siglo 21 "funcione como una fuente genuina y dinámica de soluciones, en lugar de problemas".Para cumplir con esta visión, el R20 movilizará a líderes religiosos, políticos y económicos de los Estados miembros del G20 y de otras partes del mundo con el objetivo de "prevenir la militarización de las identidades religiosas, reducir la propagación del odio comunitario y promover la solidaridad y el respeto entre los diversos pueblos, culturas y naciones del mundo".Otro objetivo será "fomentar el surgimiento de un orden mundial verdaderamente justo y armonioso, basado en el respeto por la igualdad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos".El Foro religioso se realizará el 2 y 3 de noviembre en la Isla de Bali, donde cada representante expondrá una ponencia, mientras que luego se trasladarán durante tres días a la Isla de Java.Las próximas reuniones de este encuentro ecuménico serán en 2023 en Irán y en 2024 en Brasil.Uno de los puntos que abordará el R20 es la prevención de la militarización de la religión, algo que obedece a los "factores extremistas de este tiempo ya que no solo está presente el conflicto árabe-israelí, sino que hay muchos otros conflictos en el mundo donde la religión es una de las causas", detalló Chemen en diálogo con Télam.La rabina indicó que su ponencia será sobre "cómo las religiones vuelven sobre las necesidades éticas de este tiempo" y en este aspecto, explicó la necesidad de que los distintos credos "no se alojen dentro de los santuarios, sino que salgan hacia afuera y aporten en el territorio para la construcción de una sociedad"."Cuando fue la crisis del 2001 en la Argentina, fueron las organizaciones del tercer sector las que salieron a las calles a paliar esa situación. Las religiones deben buscan una humanidad mucho mas sensibilizada a los problemas mundiales fuera de los santuarios", puntualizó.El Foro permitirá a los lideres de todas las organizaciones religiosas "expresar sus preocupaciones y dar voz a los valores de civilización compartidos", añadió.En torno al extremismo religioso, la organización Nahdalul Ulama "considera los modos específicos de interpretar el Islam como el factor más importante que causa la violencia entre los musulmanes".En un comunicado del Foro, se destaca que la rotación de países que organizan el G20 "es una muy buena oportunidad para involucrar a las tres religiones más importantes del mundo, el Cristianismo, el Hinduismo y el Islam, para crear un futuro mas positivo para la humanidad".Por su parte, el presbítero White destacó a Télam que en Indonesia "algunos grupos musulmanes organizaron el foro religioso con los 20 países del G20" y dijo que "allí se tratarán los aportes espirituales y desde los valores que las religiones consideran trascendentes para el mundo de hoy"."La propuesta es aportar desde lo espiritual pero también desde lo moral, desde lo social o lo ecológico. Es la primera vez que se realiza una reunión tan formal de religiones. En Buenos Aires, en 2018, previamente hubo algunos religiosos que se reunieron pero sin mucha magnitud", sostuvo White.Las ponencias de cada religioso pueden ser tenidas o no en cuenta por el sistema político, pero al finalizar las charlas se confeccionará un paper con las ideas finales. "Esperemos que los líderes mundiales las tengan en cuenta", dijo White."Celebro esta reunión de religiosos de todo el mundo ya que la posibilidad de tener una voz que sea de un conjunto, tiene una fuerza especial. El mismo papa Francisco, ligado siempre a los problemas de pobreza y ambientales mundiales, promueve espacios interreligiosos y ecuménicos porque tienen una fuerza en si misma", añadió el presbítero.Chemen es directora junto al rabino Daniel Goldman de la Comunidad judía Bet-,El, y como Licenciada en Comunicación participó en la publicación de materiales para programas del Ministerio de Salud, de Acción Social, Unesco y Unicef.También es integrante del Foro por la diversidad religiosa del Inadi, representando al credo judío, y dictó conferencias y cursos en ámbitos interreligiosos en Argentina y el exterior.White fue, entre otros cargos, titular de a Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la arquidiócesis de Buenos Aires (Cediarzbaires).