Bariloche amaneció con una intensa nevada y temperaturas debajo de dos grados

Alertas para seis provincias

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por nevadas para Neuquén, y tres alertas amarillas, una por tormentas para Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa, otra por nevadas en Chubut y Río Negro, y la restante por vientos para seis provincias en las que puede haber ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.



De acuerdo al informe el organismo, el alerta naranja podría afectar la zona de cordilleras de Huiliches, de Lácar y Aluminé, y el Lago, en Neuquén.



"El área será afectada por nevadas persistentes y fuertes. La nieve acumulada podría alcanzar entre 30 y 60 cm, con los mayores acumulados en las zonas más elevadas. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas", precisó el SMN. Y agregó que el fenómeno "podría estar acompañado por vientos fuertes, con reducción de visibilidad por la nieve en suspensión".



Con respecto al alerta amarillo por nevadas, el organismo nacional indicó que afectará la cordillera de Cushamen en Chubut; y la zona de Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y de Ñorquincó, en Río Negro.



"El área será afectada por nevadas persistentes, pudiendo ser algunas fuertes. La nieve acumulada puede alcanzar entre 15 y 25 cm de altura. Los mayores valores se esperan en las zonas más altas. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas", explicaron desde el SMN.



El fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.



Por último, el organismo emitió alertas amarillo por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael y Malargüe, de Mendoza; en Gobernador Dupuy, San Luis; y en



Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó, Lihuel Calel, Chical Co y Puelén, de La Pampa; en el este de El Cuy y General Roca, Río Negro; en Meseta de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, Santa Cruz; y en Confluencia, este y oeste de Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Loncopué, Picunches y Ñorquín, en Neuquén.



El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.



"La zona costera de la Patagonia estará afectada durante el día domingo por vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h", concluyó el organismo.