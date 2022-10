Mujeres en la universidad: solo una de cada 100 estudia programación

Las investigadoras Milagros Giménez y Megan Ballesty, durante la presentación del estudio: "Una carrera desigual: la brecha de género en el sistema universitario de Argentina", de Chicas en Tecnología. Foto: Victoria Egurza

Chicas en Tecnología es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que tiene como propósito reducir la brecha de género en tecnología en Argentina y en América Latina. Foto: Victoria Egurza

La investigación

Hallazgos: brecha de género y carreras STEM

Qué pasa en la carrera de programación

Preguntas pendientes

Los estudios universitarios en el país están en, con un incremento del 20% en la última década. El 80% de las y los estudiantes está en una, y en conjunto con las instituciones privadas las mujeres son mayoría. Pero las carreras en(acrónico en inglés para las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) están creciendo a menor ritmo y se redujo la participación en, lo que llevó a las mujeres aEl sistema universitario argentino pasó de contar con 1,9 millones de estudiantes de grado, pregrado y posgrado en 2011,Un incremento del 20% en ocho años que representa una tasa de crecimiento anual de 2,3%El número de mujeres inscriptas en la universidaden el período analizado, mientras que para los varones ese aumento fue de 29%. La cantidad de inscripciones es un indicador que refleja cambios de tendencia más rápido que la cantidad de estudiantes, porque no acumula rezagos de ingresantes de años anteriores. Por lo tanto, permite ver en forma más marcadaPero hay una brecha en el campo de STEM y la programación.Estos datos surgen de la investigaciónelaborada por la organización, con apoyo de NCR Foundation, que se presentó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires en una conferencia de la que participó Télam.Frente al rol cada vez más transversal de la tecnología en los ámbitos productivos, de conocimiento e interacción social, las habilidades en disciplinas STEM se convierten en requerimientos necesarios para ser protagonistas en los procesos de innovación y transformación. Por lo cual es fundamental contar con datos.Para el análisis, se clasificaron 7.785 títulos universitarios de todo el país, provistos por ely la categorización se realizó en base a las definiciones que establece la, lo que permite comparar las estadísticas educativas a nivel internacional.En un segundo paso, se elaboró una clasificación propia de todas las carreras de programación del sistema universitario argentino. El análisis tomó el período de años, y el género binario: mujeres-varones."La investigación tiene muchos datos y fue interesante poder complementar el análisis típico que se hace cuando se miden brechas de género -que es decir al interior de determinadas carreras como las de STEM cuántas mujeres hay- con tratar de medir laexplicó en diálogo con Télam Megan Ballesty, autora del estudio junto con Milagros Giménez.Más allá de cuántos varones o mujeres haya al interior de estas disciplinas, "nos preguntamos ¿son importantes en Argentina? ¿cuántas personas las eligen? Haciendo esa segunda pregunta complementaria nos dimos cuenta de que, por ejemplo,Y eso cuando lo contextualizás o lo comparás con losEntonces la diferencia ahí es muy grande, más allá de la brecha de género que se genera al interior del sector".En Argentina, las universidades privadas representan cerca de la mitad de todas las universidades e institutos universitarios existentes. Aun así, elLa mitad de los varones se distribuye entre carreras de administración de empresas, derecho, ingeniería, industria y construcción. Mientras que la mitad de las mujeres estudiantes se orienta a carreras de administración de empresas, derecho, salud y servicios sociales.Las carreras en STEM crecieron a un ritmo moderado: entre 2011 y 2019, la cantidad de estudiantes en ese tipo de carreras se incrementó de 406 mil a 454 mil, es decir, un 12% o un 1,4% por año. Si bien es un dato positivo, no alcanza a equiparar elEsto sucede a pesar de que muchas carreras en STEMDentro de las carreras STEM, las mujeres representan solamente el 34% del total de estudiantes, mientras que los varones elSegún los datos analizados, 12 de cada 100 mujeres universitarias estudian una disciplina STEM y 31 de cada 100 varones lo hace.En 2011 había 266 mil estudiantes varones en carreras de STEM y 140 mil mujeres. A lo largo del período analizado, la cantidad de varones aumentó 11% y la cantidad de mujeres 15%. Aún así, losSi bien en ese campo las mujeres son minoría,: lo hacen el 27% de las mujeres que se inscriben, en comparación con el 22% en el caso de los varones.La baja participación femenina se explica principalmente a través de disciplinas asociadas a las(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Las mujeres representan el 18% del estudiantado si se consideran las carreras de grado en TICs,, y 29% en el caso de los posgrados en TICs.Hay más estudiantes de programación, pero el aumento fue menor al del total de estudiantes de STEM. En 2011, casi 85.000 estudiantes cursaron una carrera de programación. En tanto que nueve años después, el estudiantado superó la cifra de 92.000.La cantidad total de estudiantes de programaciónentre 2011 y 2019, pero el aumento se descompone en unAsí, se pasa de unas 16.200 estudiantes a unas 15.300.En el caso de los varones, en cambio, se puede percibir unaa partir del año 2016 que los llevó a casi 77.000 en 2019.La masa total de estudiantes creció a una velocidad mayor que las y los estudiantes de programación. Por este motivo, el peso relativo de lasPara los varones, esto significó una caída del 9% al 8%. Las mujeres que eligieron programación, por su parte, pasaron de un 1,7% a tan solo un 1,1%Si se analiza la proporción de mujeres entre las y los estudiantes de programación, enDesde entonces, cayó la participación relativa de las mujeres para oscilar entre 16% y 17% desde 2014 en adelante.La evolución histórica de los indicadores muestra el crecimiento de la. La proporción de mujeresBallesty destacó que con la investigación se avanzó en tener un, que se puede comparar con lo sucedido años atrás y también extender en el futuro para ver su evolución.Si bien es un informe muy completo, tiene preguntas pendientes: "No indagamos sobre los. Dentro de todas las causas que sabemos y explican esas desigualdades de género al interior de estas carreras, necesitamos entender un poco más cuáles son las más importantes, cuáles se pueden atacar con intervenciones más inmediatas".Entre esas citó las acciones de llegar a las chicas jóvenes que hoy por hoy están tomando esas decisiones y apoyarlas con información, a, a abrirles las puertas a que conozcan a otras mujeres que puedan actuar como modelo de roles para ellas."Pero después hay toda otra agenda más a largo plazo que requiere un trabajo mucho más en conjunto con la sociedad,que tenemos muy incorporados en nuestra forma de pensar y hacer".