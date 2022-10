La presidenta de Télam destacó a los medios estatales "como garantía de construcción de soberanía"

Foto: Raúl Ferrari

📹 Bernarda Llorente (@bernardallorent), presidenta de Telam, presentó en la Universidad de la Defensa Nacional el documental "Los medios de la guerra", que investiga la cobertura de los medios del conflicto armado de Malvinas https://t.co/0ewdhuBfdm pic.twitter.com/qjj2cYT9EV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 28, 2022

"No chequear la información que se da por tratar de establecer una competencia con las redes sociales, lleva a una manipulación, que muchas veces es una forma de construcción política y de intereses" Bernarda Llorente

"El gran desafío de los periodistas es cómo reflejar esa realidad sin pensar que la virtualidad golpea nuestras vidas" Bernarda Llorente

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, ponderó la labor de los medios estatales "en la garantía de la construcción de ciudadanía" y destacó que la lógica del mercado a la que obedecen los medios comerciales "no pueden asegurar" lo mismo porque responden "a muchos intereses que llevan a la distorsión de la información a la que accedemos".Llorente dio una conferencia en la Universidad Nacional de la Defensa (Undef) titulada "Democracia y comunicación en la Argentina. El rol de Télam" en el cierre de la diplomatura internacional en comunicación y defensa nacional que por tercer año consecutivo forma personas especializadas.La presidenta de Télam destacó que "hay muchos intereses que llevan a la distorsión de la información a la que accedemos los ciudadanos" y remarcó en este aspecto que uno de los desafíos del periodismo "es volver a los datos y dar debates, volver a las fuentes que se han perdido"."No chequear la información que se da por tratar de establecer una competencia con las redes sociales, lleva a una manipulación, que muchas veces es una forma de construcción política y de intereses", sostuvo Llorente.En este contexto, aseguró que Télam nació en 1945 con el objetivo de ser "una agencia de comunicación nacional, federal y que tenga una agenda propia" y agregó que "es la única agencia que está en todo el territorio nacional, hay lugares que es la única fuente de información y llegar a esos sitios es construir soberanía".Indicó que después de varios intentos de destrucción de la agencia Télam con superficiales argumentos encubridores de ciertos intereses de que los medios estatales son un gasto, "se llegó al despido de más de la mitad de su planta con la idea de que los medios estatales no tenían ningún sentido"."Este intento venía de la mano de una lectura política de la posverdad, que señala que la apariencia era más importante que la realidad" pero pese a la gran influencia de ciertos medios interesados "la realidad siempre se termina imponiendo", enfatizó Llorente."El gran desafío de los periodistas es cómo reflejar esa realidad sin pensar que la virtualidad golpea nuestras vidas", y añadió: "Hay que salir de la superficialidad, hay pocos debates serios que manejen información veraz y profunda".Durante la conferencia, se presentó el documental que elaboró Télam sobre la guerra de Malvinas y Llorente destacó como las "fake news" fueron moneda corriente durante ese conflicto bélico . En este aspecto puntualizó que la guerra de Malvinas "se volvió un negocio en términos mediáticos"."Hay intereses políticos y de rating para crear fake news" dijo Llorente y destacó que el desafío del periodismo es "ser capaces de rever sus prácticas, trabajar con datos fidedignos y alentar el debate"."Los medios manejan agendas e inciden en la visión del mundo. Argentina tiene una gran concentración mediática y esta concentración también lo es en términos de voces, hay pocas posibilidades de diversificar las voces en los medios concentrados", advirtió la presidenta de Télam.En este contexto añadió que las plataformas digitales "son muy pocas y se reparten entre cinco o seis jugadores que nos dicen qué contenidos podemos acceder y cuáles no, las personas ricas son los dueños de los grandes medios, desde ese lugar nos planteamos qué papel tienen los estados en términos de comunicación".Aseguró además que la digitalización implica "que hay que pagar para acceder a la información, lo cual implica una privatización en el acceso a la información".En este sentido dijo que en este mundo de concentración de medios. Télam "construye soberanía" y remarcó: "Nos enfrentamos a un mundo donde podemos opinar de muchas cosas , pero enfrentamos el problema de poder acceder a información veraz, buena y confiable"