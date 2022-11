La Noche de los Museos en San Telmo, léase Casco Histórico

El sábado 22 de octubre fue La Noche de los Museos, con entrada libre a desde las 20 hasta las 2 y éste es un mínimo relato desde el emblemático Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.A los tradicionales Museos de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo, Histórico Nacional, Argentino del Títere, de la Emigración Gallega en Buenos Aires, el de la Ciudad y la Manzana de las Luces, se suman espacios como el Zanjón de Granados, entre otros.Ustedes se preguntarán cómo un barrio caracterizado por representar nuestro patrimonio, identidad y memoria, puede absorber en una noche "free" el aluvión de personas que circulan cual domingo por la "Feria de San Telmo".Y la respuesta es, como siempre, solo puede cargando sobre la aparente tranquilidad de los vecinos, que desde hace meses vienen sufriendo los embates de un Plan de Renovación del Casco Histórico, eufemísticamente resumido en "La transformación no para" y cuya lectura popular es "La destrucción no para". Las autoridades de la Ciudad intervinieron de forma autoritaria, inconsulta y sin respeto a las leyes, el espacio público y el transporte a fin de "transformar" (no preservar) el Casco Histórico, convirtiéndolo en un gran polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto y contaminado sonoramente. Un objetivo común del gobierno de la Ciudad, que unifica el Masterplan "Distrito Joven", proyecto de obras civiles y viales en Costanera Norte impulsado, cuyo objetivo es sumar lugares de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas.Así fue que, este año, las autoridades de la Ciudad, en consonancia con estas políticas, concretaron la Noche de los Museos con actividades extras para un barrio saturado de inconvenientes para circular, como por ejemplo la organización de un recital en Defensa y Garay, rodeada de edificios antiguos a los que destruyen las vibraciones de la contaminación acústica que es permitida y promovida diariamente por la Ciudad en los boliches del Casco Histórico. El recital, que se extendió hasta la madrugada, arrasó con la posibilidad de descanso de los habitantes niños, ancianos, enfermos.Entre las dificultades de la circulación acentuadas por estar casi todo el barrio en obras, los bolardos instalados en este Plan se convirtieron en obstáculos importantes dada la cantidad de gente y de automóviles que circularon. Teniendo en cuenta que los estacionamientos cierran temprano, al caos de rodados estacionados "donde pudieron", se sumó la imposibilidad de acceder a transporte público, una fórmula nociva para quienes tienen dificultades para caminar y que debieron volver por el granitullo del "nuevo empedrado" que los afecta directamente.Esta situación agregó a los sufridos vecinos del Casco Histórico la falta de acceso a sus viviendas, dando vueltas en sus autos por los cortes (no avisados previamente) de las Avenidas Belgrano y San Juan, y Belgrano entre Chacabuco y Perú (donde se instaló un escenario que se utilizó solo por un rato), de las calles en obras (Bolívar, Venezuela, Piedras), por la Feria organizada por la ciudad justamente esa noche en Diagonal Sur y Perú, entre otros.Ustedes se preguntarán qué hacer ante estas circunstancias, que como sabemos se replican en otros barrios de la Ciudad. Bueno se han presentado acciones de amparo colectivo solicitando cautelar para parar esta locura, como se puede consultar en: https://observatoriociudad.org/?q=amparo+por+el+Casco+Historico. Además se recurrió a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos en tanto el Mercado de San Telmo es Monumento Histórico Nacional y también permaneció abierto hasta las 3 pm de esa noche. Asimismo, se realizaron gestiones ante el CELS y el INADI y múltiples manifestaciones callejeras.Nos preocupa hacer una ciudad inclusiva y vivible para sus habitantes, algo que este Plan no asegura.