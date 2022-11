El fulgor de Lewandowski alumbra las ilusiones de Polonia

Resumen mundialista del seleccionado de Polonia

Resumen de las actuaciones del seleccionado de Polonia en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA.



* Participaciones: 8



* Posición histórica: 15º



* Partidos: J 34 - G 16 - E 5 - P 13



* Mejor actuación: 3º (1974 y 1982).



* Peor actuación: 25º (2002 y 2018).



* Máximo goleador: Grzegorz Lato con 10 tantos.



* Máxima presencia: Wladyslaw Zmuda con 21 partidos.



= Detalle de participaciones =



Uruguay '30: no participó.



Italia '34: no participó.



Francia '38: 11º (octavos de final).



Brasil '50: no participó.



Suiza '54: no participó.



Suecia '58: no participó.



Chile '62: no participó.



Inglaterra '66: no participó.



México '70: no participó.



Alemania '74: 3º (partido del tercer puesto).



Argentina '78: 5º (grupo de segunda ronda).



España '82: 3º (partido del tercer puesto).



México '86: 14º (octavos de final).



Italia '90: no participó.



Estados Unidos '94: no participó.



Francia '98: no participó.



Corea-Japón 2002: 25º (primera ronda).



Alemania 2006: 21º (primera ronda).



Sudáfrica 2010: no participó.



Brasil 2014: no participó.



Rusia 2018: 25º (primera ronda).