Nacional Buenos Aires: deciden si sigue la toma contra la reelección de la rectora

Foto Victoria Egurza.

(CNBA) deciden este mediodía en una asamblea si continúan la toma del establecimiento que comenzó la noche del último lunes en protestaa su reelección."Las razones son claras: posicionarnos ende cara a la próxima elección de rector", informó el Centro de Estudiantes en un comunicado a través de sus redes sociales.El lunes pasado,durante las asambleas del turno mañana, tarde y nocheinclusive.Tras la asamblea, prevén mentener una reunión con la rectoría desde las 14.La razón "más fuerte" por la que "levantarían la toma" es para participar de la sesión del Consejo Escolar Resolutivo (CER) que tendrá lugar a las 17.15 para votar la Terna Vinculante, "un proyecto pequeño pero importantísimo para sentar las bases de la lucha por la democratización", dijo a Télam la presidenta del centro de estudiantes, Victoria Liascovich.Este proyecto implica que la terna que presenta el CER con los candidatos para ocupar el rectorado de la escuela sea vinculante, es decir, que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires tenga la obligación de elegir una de esas opciones para ocupar el cargo y que no sea solamente una recomendación.Las y los estudiantes remarcaron que. En el comunicado indicaron: "Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio".También advirtieron acerca de problemas de infraestructura:, sostuvieron y apuntaron que "y no habría intención de hacerlo".Por su parte, Gustavo Romero, secretario de gestión institucional de la UBA, dijo a Télam que "las consecuencias de estas tomas son muy graves porque no se puede constituir la mesa para alumnos libres, los chicos que asisten al voluntariado previo para poder dar el examen de ingreso no lo pueden hacer y perjudica, además, el proceso de elecciones del propio centro de estudiantes"."Hay que tener en cuenta que es un edificio viejo y grande que constantemente requiere reparaciones; hace dos semanas una comisión de infraestructura de la UBA estableció un orden de prioridades de obras", puntualizó Romero.