Cuestionan al intendente de Chacabuco por designar a un ex policía denunciado por violencia de género

Movimientos feministas de la ciudad bonaerense de Chacabuco cuestionaron la decisión de las autoridades municipales por incorporar en la Subsecretaría de Tránsito a un ex policía con una perimetral vigente por violencia de género.En redes sociales la Consejería de las Mujeres y la Agrupación Estudiantas Organizadas expresaron su desacuerdo ante la decisión del gobierno municipal, encabezado por Víctor Aiola, de respaldar la decisión del secretario de Seguridad, Darío Ciminelli, de incorporar al área de inspección a un ex miembro de las fuerzas de seguridad con denuncias por violencia de género.La designación sucedió, además, a días de que se conociera el femicidio Noel Orozco, de 39 años, asesinada por su expareja, quien se suicidó tras el homicidio."Hemos sufrido las políticas implementadas por el gobierno municipal recientemente con el femicidio de Noel Orozco donde cada área pertinente demostró su incompetencia", indicaron desde una de las organizaciones feministas en Instagram, y agregaron que "la elección de Ciminelli de poner en inspección a un violento y acosador, con perimetral activa, apartado de su cargo en las fuerzas de seguridad, demuestra -una vez más- su incapacidad para asumir un rol público de cuidado a la comunidad".En la publicación, además, exigieron que "la Dirección de Género, efector territorial de políticas, se exprese contra las medidas tomadas por su gobierno", y calificaron de "inadmisible que se le otorgue responsabilidad civil a un violento"."Ponen en peligro a las mujeres de nuestra ciudad con este tipo de maniobras, colocando en posiciones de poder sobre la comunidad en general y las mujeres en particular, a personas con antecedentes de violencia de género debidamente denunciadas", agregaron y exigieron "la urgente revisión del caso y la desvinculación de Ciminelli del área de seguridad"."Solo nos queda el escrache ante tanta ausencia, tanta falta de empatía", destacaron.La designación fue también tema de debate en la última sesión en el Concejo Deliberante donde el concejal Darío Golía cuestionó la incorporación, y aseguró que la Subsecretaría de Tránsito tomó a "gente con carpeta psiquiátrica, con causas penales y con perimetral por violencia de género"."Están diciendo que tienen que tomar personal para salir a contrarrestar a las motos, y toman a cualquiera, como grupo de choque", indicó el edil, y añadió que "el intendente dijo cuando asumió que no le iba a temblar la mano cuando tuviera que denunciar a algún funcionario propio. Todavía no vimos ninguna denuncia a un funcionario, como sí nos quisieron inventar a denuncias a nosotros", concluyó.