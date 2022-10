Google becará a 200 mujeres del norte del país para que accedan a trabajos en tecnología

Buscan darles herramientas tecnológicas a las jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral.

Unas 200 mujeres de 18 a 25 años del norte argentino serán capacitadas en el desarrollo de habilidades digitales por la ONG Junior Achievement y Google a través de un programa de becas para que puedan acceder a profesiones relacionadas con nuevas tecnologías.El programa, impulsado por Google.org, el brazo filantrópico del gigante tecnológicoya queaseguraron desde la compañía."Las certificaciones que ofrecemos brindan un sinfín de oportunidades para los jóvenes. Sabemos que el sector de la tecnología presenta un gran potencial y estamos haciendo un enorme esfuerzo en ampliar el alcance y la escala de nuestra oferta para que muchos más puedan aprovecharlas para transformar su futuro", afirmó Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement en Argentina.Las becas están orientadas a brindar oportunidades a jóvenes con necesidad de insertarse en el mercado laboral de manera inmediata.Más del 40% de los egresados ya se encuentra trabajando en el sector tecnológico en roles de soporte técnico, help desk, administración de sistemas, testers y desarrollo."Desde hace 15 años, en Google Argentina invertimos en educación y aprendizaje para democratizar el acceso a la tecnología a nivel federal. Por eso, estamos muy contentos de unir nuevamente esfuerzos con Junior Achievement, a través de nuestro apoyo económico depara el desarrollo de habilidades digitales que permitan a más mujeres a acceder a su primer trabajo calificado", destacó Lucas Ansaldo, director de Marketing para Reputación de Marca y PyMEs en Google Hispanoamérica.expresóA través del Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google, el programa busca preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información y complementar la formación con el acompañamiento en la inserción laboral de la mano de Junior Achievement."La tecnología es mi futuro, es mi profesión y es lo que quiero hacer todos los días. El programa fue un antes y un después en mi vida y tener el certificado de soporte técnico me abrió muchísimas puertas. Hoy puedo trabajar desde mi casa para el mundo", comentó Guillermina Aguilera, egresada del curso y consultora Jr. de Salesforce en Proyecto Tribo.Se encuentran abiertas las inscripciones en www.junior.org.ar/certificate/ para mujeres de 18 a 25 años del norte del país, priorizando a aquellas que vivan en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.Luego del proceso de selección,Al finalizar el programa, los egresados tienen la posibilidad de compartir su currículum con más de 10 empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas para cubrir vacantes en áreas de soporte técnico IT: Accenture, BairesDev, Cognizant, Cognizant Soft Vision, Delta Air Lines, Gire, Google Argentina, Havas, IPG Media Brands, ManpowerGroup, Mercado Libre, Naranja, SAP, entre otras.