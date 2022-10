Polémica por el parque elegido para instalar el memorial a las víctimas del Covid

Parque Ameghino, donde el Ejecutivo porteño quiere instalar el memorial. Foto: Street view.

Vecinos de Parque Patricios rechazaron este martes la decisión del Gobierno porteño de instalar el "Memorial para las víctimas en la pandemia de Covid-19" en el Parque Florentino Ameghino, al considerar que la obra afectará al valor histórico y arqueológico del espacio ya que, a mediados del siglo XIX, alojó al antiguo Cementerio del Sud, que recibió a los fallecidos por la epidemia de la fiebre amarilla.“Queremos que preserven nuestro parque patrimonial porque el monumento que se proyecta es de grandes dimensiones y va a alterar la lógica del lugar”, dijo a Télam María Rosa Gamondés, vecina e integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 4, en relación a la iniciativa oficial para emplazar el memorial en el sur capitalino.La propuesta, en rigor, ya cuenta con una primera sanción de la Legislatura porteña, donde la semana próxima está prevista la audiencia pública para que la ciudadanía exprese su opinión al respecto, antes de su aprobación final en el recinto de sesiones.El reclamo del grupo barrial no refiere al homenaje a las víctimas de la pandemia, sino al sitio elegido por el Gobierno porteño, ya que comprende al parque Ameghino -delimitado por las calles Monasterio, Santa Cruz, Caseros y Uspallata- y la obra prevista “que tendrá una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados de pisada”.“La decisión de intervenir en esta área surge como continuidad de las políticas de revitalización del área sur de la ciudad que se vienen llevando a cabo en los últimos años, así como también la caracterización del entorno como un área vinculada a la salud, debido a la presencia de hospitales”, sostiene el proyecto del legislador oficialista porteño Emmanuel Ferrario.La vecina de Parque Patricios, en tanto, precisó que se enteraron del tema “de manera fortuita” dado que no existió ninguna comunicación al respecto en la Comuna y consideró que los legisladores que dieron la primera aprobación "lo hicieron sintiendo que era una causa noble”.“Nuestra consigna no es contra el memorial, sino que no entendemos el porqué de la elección de este lugar que tiene un alto valor histórico, paisajístico y arqueológico", explicó, y agregó que la demanda también es "en defensa del patrimonio arbóreo y de la superficie absorbente que se van a perder por esta obra gigantesca”.El predio funcionó como sede del cementerio del Sud que recibió a las víctimas de la epidemia de la fiebre amarilla entre 1867 y 1872, cuando fue clausurado.Ya en 1920 se transformó en el parque Ameghino y, de acuerdo al relato de algunos vecinos con más años de residencia en la zona, en la década del 40 encontraron restos de ataúdes y huesos humanos durante trabajos de remodelación.