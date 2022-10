Perczyk: "No solo no hay recorte, sino que hay garantía de expansión"

Ministro de Educación, Jaime Perczyk Foto: Diego Levy.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este martes que en el presupuesto proyectado a nivel nacional para el área educativa en 2023 "no hay recorte, sino que hay garantía de expansión", en respuesta a las acusaciones de dirigentes de la oposición que argumentaron una reducción en los fondos para el próximo año."No solo no hay recorte, sino que hay garantía de expansión", dijo Perczyk y señaló que se está discutiendo "con un informe que tiene serios problemas metodológicos".. Históricamente se sabe que los recursos de la educación están en varios lugares del presupuesto nacional", explicó el ministro en respuesta al tuit que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó el domingo por la noche, donde compartió una foto de la portada del diario La Nación que titulaba: "Reducen más de 15% los fondos para Educación".En declaraciones al canal de televisión C5N, Perczyk afirmó esta mañana que "estamos discutiendo con la gente que lo recortó y lo ajustó" al presupuesto."En 2019 los que hoy señalan con el dedo habían puesto en educación el 1.1% del PBI", continuó el ministro y añadió queEn ese sentido, agregó que "hoy se va a votar en el Congreso un artículo para garantizar que con las discusiones paritarias se invierta no menos de 1.33 %".Además, Perczyk sostuvo que "el 50% del presupuesto del ministerio son las universidades" y reiteró que "las universidades pidieron a los Diputados que voten este presupuesto".Por otro lado,Y precisó: "El presupuesto de Conectar Igualdad este año es de 58.000 millones de pesos. El año que viene 121.000, aumenta 100% e incluye la compra de un millón de computadoras".Perczyk también se refirió a las Becas Progresar que acompañan a los y las jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente., detalló.Por último, consideró que "la Argentina necesita invertir en educación durante muchos años, suficiente y continuamente"."Hace falta que los que acortaron, los que ajustaron se hagan cargo y, por suerte, tomaron conciencia de que en educación no hay que ajustar", finalizó.