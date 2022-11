Inglaterra: el gran desafío de otra Generación Dorada

El seleccionado de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2020, que perdió por penales ante Italia (AFP).

Si las consagraciones en el fútbol son consecuencia de la maduración de los procesos, la Selección de Inglaterra asumirá el Mundial de Qatar con serias posibilidades después de jugar las instancias finales en Rusia 2018 y en la última Eurocopa.Sea por nombres, potencial o actualidad, al margen de su mal inicio en la Liga de Naciones en junio pasado, Inglaterra se presenta como un firme aspirante a la gloria.El quinto seleccionado del ranking FIFA dispone de un generoso menú de talentos, con un promedio de edad que ronda los 25 años y un valor de mercado aproximado a los 1.300 millones de euros.Salvo excepciones, el plantel se compone de futbolistas procedentes de la Premier League, la competencia más importante del mundo, y de clubes habituados a pelear por los primeros lugares en cada temporada.Tres de los 10 jugadores más cotizados del Mundial le pertenecen al equipo inglés: su capitán Harry Kane (90 millones), figura del Tottenham Hotspur y máximo anotador en Rusia, el estelar Phil Foden del Manchester City (90 millones) y el promisorio Jude Bellingham (80 millones), de 19 años, adquirido por el Borussia Dortmun alemán.Entre sus figuras también hay que considerar a los laterales Kyle Walker (Manchester City) y Trent Alexander-Arnold (Liverpool) más el mediocampista Kalvin Phillips, exdirigido por Marcelo Bielsa en Leeds United, aunque alguno de los tres podría perderse la cita porque se recuperan de distintas lesiones.El interior del Arsenal Bukayo Saka; los atacantes del Chelsea Mason Mount y Raheem Sterling y el extremo del City Jack Grealish son otros de los jugadores que destacan en el repaso de su riqueza.En suma, una auténtica Selección que alimenta los sueños de gloria truncos en otras grandes camadas inglesas como las de Rio Ferdinand, John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Wayne Rooney y Michael Owen, por citar algunos casos.Tras el fracaso en la Euro 2016, consumado con la eliminación frente a Islandia en octavos de final, la Asociación de Fútbol (FA) eligió interinamente a Southgate, entonces DT del seleccionado Sub-21.Durante las eliminatorias para Rusia 2018, el entrenador dispuso un recambio con futbolistas que había dirigido en la juvenil y fue confirmado en el cargo antes de asegurar la clasificación de forma invicta.Su Inglaterra, pese a no generar mayores expectativas en los comienzos del ciclo, fue la sorpresa en la pasada Copa del Mundo con un 4º puesto que igualó la mejor actuación (Italia '90) desde la conquista del único título en la edición organizada en 1966.El equipo británico cayó en el tiempo extra de la semifinal jugada ante Croacia (1-2) y luego no pudo con Bélgica (0-2) en el partido del tercer puesto.El crecimiento evidenciado en Rusia fue ratificado en las competencias posteriores. Al año siguiente, se subió al podio (3º) de la primera Liga de Naciones de la UEFA y en la Euro 2020, postergada un año por la pandemia de Covid-19, perdió la final por penales ante Italia siendo local en Wembley.La frustración no impidió el reconocimiento de los 67.000 expectadores presentes en el mítico estadio de Londres la noche del 11 de junio, en la que sólo Kane y Harry Maguire pudieron acertar sus ejecuciones.Inglaterra curó la herida con una inobjetable campaña en las Eliminatorias de Europa y se clasificó tranquilamente a Qatar 2022. Se adjudicó de forma invicta el Grupo I con 8 victorias y 2 empates tras enfrentarse con Polonia, Albania, Hungría, Andorra y San Marino.Sin embargo, algunos nubarrones se posaron sobre el esplendoroso cielo inglés en el mismísimo año del Mundial. A continuación de los amistosos ganados a Suiza y Costa de Marfil en marzo, el equipo descendió en la Liga de Naciones tras clasificarse último sin triunfos en su grupo con Italia, Hungría y Alemania.De tal magnitud fue el cimbronazo que la presidenta de la FA, Debbie Hewitt, decidió respaldar a Southgate públicamente: "En mi opinión personal, Gareth es el entrenador de Inglaterra más exitoso que hemos tenido en 55 años"."Lo que la gente no ve tanto es el trabajo de Gareth fuera del campo y la cultura que ha creado. Ciertamente, antes de que Gareth fuera el entrenador de la selección, no existía el orgullo de usar la camiseta de Inglaterra. Había rivalidades entre clubes y los jugadores no se llevaban bien. Ha cambiado eso más allá del reconocimiento y lo he visto de primera mano", elogió la ejecutiva de la FA, que seis meses antes había renovado el contrato del DT hasta después de la Euro 2024."The team of the rose" (El equipo de la rosa), cabeza de serie del Grupo B, entrará en acción ante Irán el lunes 21 de noviembre a las 10:00 en el Estadio Khalifa Internacional, cuatro días más tarde jugará con Estados Unidos desde las 16:00 en el Al Bayt y su tercer encuentro lo disputará con Gales el martes 29 a las 16:00 en el estadio Áhmad bin Ali.